ASGARİ ÜCRETE ZAM VAR MI SON DAKİKA? Asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman? Temmuz'da ara zam yapılacak mı?

Asgari ücrete zam var mı, yapılacak mı, ne zaman sorusu Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in son dakika açıklaması sonrası internet arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'i AK Parti'de kabul edecek. Görüşme öncesi Vedat Bilgin'in asgari ücrete zam açıklaması milyonlarca çalışanı heyecanlandırdı. İşte Asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman? Temmuz'da ara zam yapılacak mı? sorularının yanıtları...
TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ZAM VAR MI, YAPILACAK MI?
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'i AK Parti'de kabul edecek. Görüşme öncesi konuşan Bilgin asgari ücrete zam olacak mı? sorusuna "Asgari ücrete zam Temmuz'da" yanıtını verdi.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 LİRA ODU!
Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Emekli ikramiyesine 2 bin TL artış öngören kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
En düşük emeklli maaşına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar:
"Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.