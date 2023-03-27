Yaz sezonu yaklaşırken, Bodrum yine pahalılıkta sınır tanımıyor

Bu yılın ilk yabancı turist kafilesinin gelmeye başladığı Bodrum, bu yıl da pahalılıkta rekor kırma yolunda ilerliyor. Kiralık ev bulmanın zorlaştığı ilçede fiyatlar sürekli tırmanıyor. 1+0 ve 1+1 ev kiralarının aylık 10 bin liradan başladığı ilçede, sezonda fiyatlar katlanıyor. İlanlara göre; sezonda net 30 metrekare 1+0 daireye aylık 125 bin, 60 metrekare 1+1 eve de aylık 200 bin lira isteyenler bulunuyor. 3+1 dairelerin kiraları 755 bin liraya kadar çıkarken, villaların aylık kiraları ise 150 bin ile 7 milyon lira arasında değişiyor.



AYDAN AYA BÜYÜK FARK

Yıllık kiralamalarda ev sahiplerinin pek çoğu peşin ödeme yapılmasını şart koşuyor. Aylık kiralamalarda mevcut tutar ile yaz tarifesi arasında büyük bir uçurum ortaya çıkıyor. Örneğin; şu an 15 bin liradan verilen bir dairenin aylık kirası Haziran'da 60 bin, Temmuz ve Ağustos aylarında ise 75 bin liraya kadar çıkıyor. Kirası halen 20 bin lira olan daireye için Nisan-Mayıs döneminde aylık 25 bin, Mayıs-Haziran döneminde 30 bin, Ağustos'ta ise 50 bin lira kira isteniyor. Emlakçılar, sezon yaklaştıkça sınırlı ev kalacağından, yazlık kiralamak isteyenlerden talep edilen tutarların daha da artacağına dikkat çekiyor.



ÇATISI OLSUN YETER'

Bodrum'da emlakçılık yapan Mehmet Bakış, depremi fırsata çevirip fahiş fiyat uygulayan ev sahiplerine tepki göstererek, "Daha önce 2-3 bin liraya verdiğimiz evler şu anda 10-12 bin lira" dedi. Depremin ardından Bodrum'a 10 binin üzerinde kişinin giriş yaptığını söyleyen Bakış, şöyle konuştu: "Sadece üstünde bir çatı olsun, içeriye su girmesin, elektriği olsun, böyle konutlara 10-15 bin kira istendiğini ve kiralandığını biliyoruz."

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