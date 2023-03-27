Gazi maaşlarına zam geldi mi son dakika? Gazi maaşları ne kadar oldu 2023? Şehit ve gazi yakınları maaşlarına zam gelecek mi?

Gazi maaşları hakkında son dakika açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Gazi maaşlarını asgari ücret seviyesine çıkaracağız." açıklamasında bulundu. Peki, Gazi maaşları ne kadar oldu 2023? Şehit yakınları maaşlarına zam gelecek mi? İşte detaylar...