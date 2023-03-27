BİT KADRO SON DAKİKA! Belediye şirket işçilerine kadro verilecek mi? Kimler kadroya geçecek 2023?

Belediye şirket işçilerine kadro ile ilgili son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Belediye şirket işçilerine kadro verilecek mi? Kimler kadroya geçecek 2023? İşte detaylar...
BELEDİYE İŞÇİLERİNE KADRO SON DURUM
Kadro kapsamı dışında olanlar; sözleşmeli askeri personel, sözleşmeli KİT personeli, sözleşmeli akademik personel, sözleşmeli sanatçı, sözleşmeli sağlık yöneticisi, sözleşmeli Meclis danışmanı ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanlarından oluşuyor.
TAŞERONA KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?
Konuyla ilgili son açıklama TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan geldi. Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüştü.
Kritik görüşme sonrası önemli açıklamalarda bulunan Atalay, ülkenin seçim atmosferinde olduğuna vurgu yaparak kendilerinin gündemlerinin 700 bin işçinin kamu sözleşmesi olduğunu söyledi.
Görüşmenin ana başlığının bu olduğunu ifade eden Atalay, "Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz. Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz" dedi.
Açıklamasının sonunda ise gündem geçiçi işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadro geçmesi şeklinde konuştu.