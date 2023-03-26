Ramazan Bayramı zamlı emekli ikramiyeleri kaç TL oldu? 2023 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2023 İKRAMİYE TARİHLERİ!

2023 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?



2022 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyeleri 1100 TL olarak hesaplara yatırılmıştı. Bayram ikramiyelerinde yeni bir güncelleme henüz yapılmadı.



Buna göre; 2023 yılında da bayram ikramiyeleri 1100 TL olarak bayram öncesinde hesaplara yatırılacak.