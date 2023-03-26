TEFE TÜFE Mart ayı enflasyon oranlarının yüzde kaç olacağı merak ediliyor. TÜİK tarafından nisan ayının ilk haftasın itibariyle açıklanacak veriler kritik öneme sahip. Zira bu oranlarla emeklilere, memurlara ve çalışanlara yapılması beklenen zam için bir tahmin ortaya çıkıyor. Peki, Mart ayı enflasyon oranı yüzde kaç? Mart ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu 2023? Nisan ayı kira artış oranı açıklandı mı? İşte merak edilenler!
Nisan ayına günler kala enflasyon verileri de gündeme geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Mart ayı enflasyon rakamları da 3 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.
Şubat ayında enflasyon, yıllık yüzde 55,18, aylık yüzde 3,15 olmuştu.
BEKLENTİ ANKETİ SONUCU
TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi Mart ayı sonuçları belli oldu.