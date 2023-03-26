TEFE TÜFE Mart ayı enflasyon oranlarının yüzde kaç olacağı merak ediliyor. TÜİK tarafından nisan ayının ilk haftasın itibariyle açıklanacak veriler kritik öneme sahip. Zira bu oranlarla emeklilere, memurlara ve çalışanlara yapılması beklenen zam için bir tahmin ortaya çıkıyor. Peki, Mart ayı enflasyon oranı yüzde kaç? Mart ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu 2023? Nisan ayı kira artış oranı açıklandı mı? İşte merak edilenler!