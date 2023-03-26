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    • Ekonomi
    • 26.03.2023 15:51
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    • 26.03.2023 15:51
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    Mart ayı enflasyon oranı yüzde kaç? Mart ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu 2023? Nisan ayı kira artış oranı açıklandı mı?

    Nisan ayına az bir zaman kala enflasyon verileri hakkında aramalar hız kazandı. TÜİK tarafından her ayın ilk haftasında açıklanan oranlar birçok konuda belirleyici etken oluyor. Öte yandan Nisan ayı için kira artış oranı da belirlenmiş olacak. Peki, Mart ayı enflasyon oranı yüzde kaç? Mart ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu 2023? Nisan ayı kira artış oranı açıklandı mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Mart ayı enflasyon oranı yüzde kaç 2023?

    TEFE TÜFE Mart ayı enflasyon oranlarının yüzde kaç olacağı merak ediliyor. TÜİK tarafından nisan ayının ilk haftasın itibariyle açıklanacak veriler kritik öneme sahip. Zira bu oranlarla emeklilere, memurlara ve çalışanlara yapılması beklenen zam için bir tahmin ortaya çıkıyor. Peki, Mart ayı enflasyon oranı yüzde kaç? Mart ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu 2023? Nisan ayı kira artış oranı açıklandı mı? İşte merak edilenler!

    Nisan ayına günler kala enflasyon verileri de gündeme geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Mart ayı enflasyon rakamları da 3 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.

    Şubat ayında enflasyon, yıllık yüzde 55,18, aylık yüzde 3,15 olmuştu.

    BEKLENTİ ANKETİ SONUCU

    TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi Mart ayı sonuçları belli oldu.

        Yapılan açıklamada; "2023 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin
        ortalama olarak yüzde 19,95 olasılıkla yüzde 20,00 – 24,99 aralığında, yüzde 33,52 olasılıkla yüzde 35,00 – 39,99 aralığında,
        yüzde 16,44 olasılıkla ise yüzde 40,00 – 44,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.



        Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 18,42'sinin
        beklentilerinin yüzde 20,00 – 24,99 aralığında, yüzde 18,42'sinin beklentilerinin yüzde 30,00 – 34,99 aralığında, yüzde
        31,58'inin beklentilerinin yüzde 35,00 – 39,99 aralığında olduğu gözlenmektedir." denildi.

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        Haberler Ekonomi Mart ayı enflasyon oranı yüzde kaç? Mart ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu 2023? Nisan ayı kira artış oranı açıklandı mı?
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