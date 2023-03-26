Gazi maaşları ne kadar oldu 2023? Gazi maaşlarına zam geldi mi son dakika? Şehit ve gazi yakınları maaşlarına zam gelecek mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gazi maaşlarına zam geldiğini açıkladı. Peki, Gazi maaşları ne kadar oldu 2023? İşte detaylar!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada gazilere ödenen aylık ücretin asgari ücret seviyesine çıkartıldığını duyurdu.
"Meclis'e sunduğumuz çalışmayla; Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle Gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz.