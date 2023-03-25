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    • Ekonomi
    • 25.03.2023 08:06
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    • 25.03.2023 08:06
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    TÜPRAŞ temettü ne zaman hesaba geçer? Tüpraş, Ereğli, Türk Traktör TEMETTÜ ÖDEME LİSTESİ! TUPRS 40 lira temettü ödemesi ne zaman yatacak?

    2023 temettü tarihleri hakkında bilgi paylaşmaya başladı. Temettü veren hisseler arama motorlarında sorgulanıyor. En sık aratılanlar arasında ise Tüpraş temettü ödemesi ne zaman yatacak sorusu yer aldı. Peki, TUPRS 40 lira temettü ne zaman yatacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    TUPRS 40 lira temettü ödemesi ne zaman yatacak?

    2023 temettü tarihleri hakkında bilgi paylaşmaya başladı. Temettü veren hisseler arama motorlarında sorgulanıyor. En sık aratılanlar arasında ise Tüpraş temettü ödemesi ne zaman yatacak sorusu yer aldı. Peki, TUPRS 40 lira temettü ne zaman yatacak? İşte detaylar...

    TÜPRAŞ TEMETTÜ NE ZAMAN?

    TUPRS koduyla Borsa İstanbul'da işlem gören Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. kar payı ödeme tarihi 10 Mart 2023 olarak açıklandı. Şirketten yapılan bilgilendirmede, hisse başına 40,87 tutarında nakit temettü ödenecek.

    ŞİRKETLERİN 2023 TEMETTÜ TARİHLERİ

            27 MART

            Akçansa – AKCNS

            Aygaz – AYGAZ

            İş Yatırım Ortaklığı – ISYAT

            Koç Holding – KCHOL

            28 MART

            Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş – ANHYT

            FM İzmit Piston – FMIZP

            29 MART

            BRISA Bridgestone Sabancı Lastin Sanayi ve Ticaret A.Ş. – BRISA

            Kordsa Teknik Tekstil – KORDS

            30 MART

            Akbank – AKBNK

            31 MART

            Borusan Yatırım – BRYAT
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            Haberler Ekonomi TÜPRAŞ temettü ne zaman hesaba geçer? Tüpraş, Ereğli, Türk Traktör TEMETTÜ ÖDEME LİSTESİ! TUPRS 40 lira temettü ödemesi ne zaman yatacak?
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