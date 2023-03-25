2023 temettü tarihleri hakkında bilgi paylaşmaya başladı. Temettü veren hisseler arama motorlarında sorgulanıyor. En sık aratılanlar arasında ise Tüpraş temettü ödemesi ne zaman yatacak sorusu yer aldı. Peki, TUPRS 40 lira temettü ne zaman yatacak? İşte detaylar...
TÜPRAŞ TEMETTÜ NE ZAMAN?
TUPRS koduyla Borsa İstanbul'da işlem gören Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. kar payı ödeme tarihi 10 Mart 2023 olarak açıklandı. Şirketten yapılan bilgilendirmede, hisse başına 40,87 tutarında nakit temettü ödenecek.
ŞİRKETLERİN 2023 TEMETTÜ TARİHLERİ