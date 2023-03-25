Şeker Finansal Kiralama A.Ş. (SEKFK) 2023 Yılı içerisinde temettü vereceğini açıkladı. Şirket yatırımcılarını sevindiren temettü haberi sonrası en çok merak edilenlerden biri de ''Şeker Finansal Kiralama A.Ş'' hissesi ne kadar sorusu oldu.
2023 SEKFK TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN?
SEKFK hissesinin yatırımcıları temettü haberi sonrasında net olarak pay başına 0,1772466 TL ödeme alacaklar. Şirket temettü ödemelerini 31 Mart tarihinde yapılacak genel kurul toplantısı sonrasında yapması bekleniyor.
SEKFK HİSSESİ NE KADAR OLDU ?
Borsa İstanbul haftalık kapanışa hazırlanırken SEKFK hissesi temettü haberi sonrası, 8,85 TL den fiyatlandırılmaktadır. Geçen haftaya göre temettü haberi sonrasında SEKFK hissesinin toparlanmaya başladığı görülmektedir.