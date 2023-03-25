Şeker Finansal Kiralama A.Ş. (SEKFK) 2023 Yılı içerisinde temettü vereceğini açıkladı. Şirket yatırımcılarını sevindiren temettü haberi sonrası en çok merak edilenlerden biri de ''Şeker Finansal Kiralama A.Ş'' hissesi ne kadar sorusu oldu.