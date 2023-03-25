Mart ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Nisan ayı kira artış oranı ne oldu? Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2023?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Mart ayı enflasyon verileri hakkında aramalar hız kazandı. Kira artışı başta olmak üzere, maaşlar üzerinde artış etkisi olan enflasyon için gözler gelecek son dakika açıklamalara çevrildi. Mart ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla 3 aylık enflasyon farkı ve oranı da netlik kazanacak. Peki; Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Mart ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Nisan ayı kira artış oranı ne oldu? İşte detaylar...