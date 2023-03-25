2023 TEMETTÜ ÖDEME TARİHLERİ! KONKA temettü ne kadar, tarih verildi mi? KONKA temettü ödemesi ne zaman hesaba yatacak?

KONKA temettü ödeme tarihi yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. temettü vereceğini açıkladı. KONKA Yatırımcısı pay başına yüzde 73,49 temettü alacak. Peki, KONKA temettü ödeme tarihi ne zaman? KONKA temettü ödemesi ne zaman? İşte detaylar...
KONKA TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN?
KONKA'dan yapılan açıklamada;
''2022 yılı Dönem Net Kârı tutarı olan 572.546.614,27 TL'den gerekli yasal yükümlülükler ve dağıtılamaz istisna kazançlar düşüldükten sonra kalan dağıtılabilir kârın %20'sinin dağıtılması kapsamında 6.500.000 TL'si 1.Temettü, 99.660.731,54 TL'si 2.Temettü olmak üzere toplam 106.160.731,54 TL'nin nakden dağıtılması, kar dağıtımının 31.07.2023 tarihine kadar yapılmak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi teklifi Genel Kurul'da kabul edilmiştir.'' denilmiştir.
KONKA NE ZAMAN TEMETTÜ DAĞITACAK ?
Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketi temettü dağıtacağını açıkladıktan sonra en çok merak edilen konulardan biri de temettü dağıtım tarihi oldu. KONKA Şirketi, 3 Temmuz 2023 tarihinde temettü tarihini açıkladı. KONKA yatırımcıları da 31 Temmuz 2023 Tarihinde hesaplarında görebilecekler.