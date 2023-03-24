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    • Ekonomi
    • 24.03.2023 11:36
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    • 24.03.2023 11:36
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    Vergi Affı borç yapılandırma başvuruları nereden yapılır? VERGİ AFFI BORÇ YAPILANDIRMA | Kaç taksit yapılacak?

    Vergi Affı 2023 son durum nedir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşan Vergi Affına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Vatandaşlar başvuruların ne zaman başlayacağını ve başvuru işlemleri konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, vergi affı borç yapılandırma başvuruları nasıl yapılır? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Vergi Affı borç yapılandırma başvuruları nereden yapılır?

    Vergi Affı 2023 son durum nedir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşan Vergi Affına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Vatandaşlar başvuruların ne zaman başlayacağını ve başvuru işlemleri konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, vergi affı borç yapılandırma başvuruları nasıl yapılır? İşte detaylar...

    HANGİ BORÇLAR VERGİ AFFI KAPSAMINDA YAPILANDIRILABİLECEK?

    Tüm vergi, prim, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları da yapılandırma kapsamında yer alıyor. Belediyelerin emlak vergisi, su borçları da dâhil olmak üzere tüm alacakları, oda ve borsaların, birliklerin aidat borçları da yapılandırılabilecek.

    VERGİ AFFI BAŞVURULARI BAŞLADI MI, BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

    Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (www.gib.gov.tr/ivd.gib.gov.tr) internet adresinden kullanıcı kodu ve şifre, e-Devlet şifresi ya da anında kayıt olarak veya e-Devlet üzerinden İnteraktif Vergi Dairesi'ne giriş yapılarak bağlı olunan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılabilir. Diğer vergi daireleri aracılığıyla da gerçekleştirilebilir. Birden fazla vergi dairesine borcu olanlar her bir vergi dairesi için ayrı ayrı başvuracak.

        VERGİ AFFI BAŞVURULARI İÇİN SON BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

        Vergi Affı düzenlemesi kapsamında borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar 31 Mayıs 2023 tarihine kadar başvurularını yapabilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, SGK, Ticaret Bakanlığı, il özel idareleri, belediyelere ödenecek tutarların ilk taksiti 30 Haziran'a kadar, diğer taksitler de bu tarihi takip eden aylık dönemler halinde azami 48 ay eşit taksitte ödenebilecek.

        TOPLAMI 2 BİN LİRANIN ALTINDA OLAN BORÇLAR TAMAMEN SİLİNECEK

        2 bin TL altı olan borçların silineceği bilgisini veren Aydemir, "Vergi dairelerine olan ve vadesi 31 Aralık 2022 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle ödenmemiş olan ve tüm vergi daireleri itibariyle Borç aslı ve cezası, gecikme zammı, gecikme faizi, idari para cezası toplamı 2 bin TL ve altında olan borçların silinecek. Borçların silinmesi için vergi dairelerine başvuru yapmaya gerek bulunmuyor, vergi daireleri bu borları kendisi silecek, yasal takibe geçmeyecek" dedi.

        PEŞİN ÖDEMEDE AVANTAJ NEDİR?

        AK Parti Manisa Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Uğur Aydemir tarafından yapılan açıklamaya göre Kanunda yer alan düzenlemeye göre, Yİ-ÜFE oranı aylık 0,75 olarak dikkate alınacak, bu da yıllık yüzde 9 oluyor" diyen Aydemir, borçların peşin ödenmesi halinde ise hesaplanan Yİ-ÜFE oranının yüzde 90'ı silineceğini, idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde anaparanın da yüzde 25'i silineceğini ifade etti.
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        Haberler Ekonomi Vergi Affı borç yapılandırma başvuruları nereden yapılır? VERGİ AFFI BORÇ YAPILANDIRMA | Kaç taksit yapılacak?
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