Tüpraş, Ereğli, Türk Traktör TEMETTÜ ÖDEME LİSTESİ! TUPRS 40 lira temettü ödemesi ne zaman yatacak? TÜPRAŞ temettü ne zaman hesaba geçer?

2023 temettü tarihleri hakkında bilgi paylaşmaya başladı. Temettü veren hisseler arama motorlarında sorgulanıyor. En sık aratılanlar arasında ise Tüpraş temettü ödemesi ne zaman yatacak sorusu yer aldı. Peki, TUPRS 40 lira temettü ne zaman yatacak? İşte detaylar...