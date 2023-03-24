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    • Ekonomi
    • 24.03.2023 13:06
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    • 24.03.2023 13:06
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    TOGG ön sipariş fiyatı ne kadar, kaç TL? Geri ödeme nasıl alınır? Togg ön sipariş bedeli çıkmazsa ne olur, 60 bin TL iade edilecek mi?

    Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'un ilk modeli olan, C-segment, elektrikli SUV modeli T10X'un satış fiyatı, 953 bin lira. 16-27 Mart tarihleri arasında togg.com.tr ve Trumore uygulaması üzerinden ön siparişler alınacak. Ön siparişe katılmaya hazırlananlar bir yandan da ön sipariş fiyatı olan 60 bin TL'nin geri ödenip ödenmeyeceği hakkında bilgi sahibi olmak için arama motorlarında sorgulamalar yapmaya başladı. Peki Togg ön sipariş bedeli çıkmazsa ne olur, 60 bin TL iade edilecek mi?

    Togg ön sipariş bedeli çıkmazsa ne olur?

    Togg'un ilk modeli olan C-segment, elektrikli SUV modeli 'T10X' için ön siparişler bugün alınmaya başlanacak. Vatandaşlar Trumore mobil uygulamasından 'Trumore e-Cüzdanı' oluşturup 60 bin TL bakiyesini yükleyip, ön ödemeyi tamamladıktan sonra çekilişe katılma hakkı elde edecek. Peki Togg ön sipariş bedeli çıkmazsa ne olur? TOGG ön sipariş fiyatı nedir, ne kadar, kaç TL? Ön sipariş bedeli geri yatırılır mı? İşte yanıtı...

    TOGG ÖN SİPARİŞ NASIL VERİLİR?

    T10X sahibi olmak için çekilişe katılmak isteyenler, 'Togg.com.tr' veya App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasından 'Akıllı Cihaz Konfigüratörü'ne girip, cihazın donanım özelliklerini, teknik verilerini ve model fiyatlarını inceleyebilecek; diledikleri T10X versiyonunu seçip istedikleri gibi yapılandırabilecek.

    Kullanıcılar, seçtikleri versiyonun tasarımını, 'Türkiye'nin Renkleri'yle 360 derece döndürerek inceleyip, dış renk seçeneğine karar verebilecek. Dilerlerse akıllı cihazın bulunduğu ortamı değiştirip beğendikleri dış rengin T10X üzerinde güneşli havada nasıl göründüğünü de görebilecek. Dış rengi belirleyen kullanıcılar, sonraki adımda T10X'in jant seçenekleri arasından seçim yapıp, iç tasarımı keşfetmeye geçecek.

    Kullanıcılar, T10X'in geniş hacimli iç tasarımını yakınlaştırarak veya daha geniş bir açıdan görebilecek sonra da diledikleri opsiyonel donanımları ekleyip, lansmana özel avantajlı donanım paketlerinin detaylarını görüntüleyebilecek. Konfigürasyonu tamamlayanlar özet sayfasında detayları inceleyerek son kontrollerini yapacak.

    60 BİN TL ÖN ÖDEME

    Ön sipariş sözleşmesini inceleyip, onaylayanlar ise ödeme aşamasına geçecek. Eğer kullanıcının daha önceden kurulu Trumore e-Cüzdanı varsa ve 60 bin TL bakiye yüklemişse ön ödemeyi tamamlayıp çekilişe katılma hakkı kazanacak ya da Trumore üzerinden 'Trumore e-Cüzdanı'nı yaratıp 60 bin TL bakiyesini yükledikten sonra ön ödemeyi tamamlayarak çekilişe katılma hakkı elde edecek.

        Ön sipariş dönemi kapandıktan sonra dijital çekiliş 28 Mart'ta noter huzurunda çekilecek. Çekilişe katılacak kullanıcıların sıralı listesi, çekiliş öncesinde Togg tarafından yayımlanacak. Çekiliş sonlandığında kazanan kullanıcılar, akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde, ön ödeme tutarı düşülmüş şekilde kalan ödemelerini yapacak.

        Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemiyle kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.

        Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdan'larına, ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.

        TOGG FİYAT LİSTESİ 2023

        T10X'in fiyatları şöyle oluştu:

        V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL
        V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL
        V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL
        Çift motorlu T10X AWD 29 Ekim'de özel seri ile yollarda olacak.
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        Haberler Ekonomi TOGG ön sipariş fiyatı ne kadar, kaç TL? Geri ödeme nasıl alınır? Togg ön sipariş bedeli çıkmazsa ne olur, 60 bin TL iade edilecek mi?
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