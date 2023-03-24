Memura bayram ikramiyesi verilecek mi 2023? Memurlara, asgari ücretliye ikramiye ödemesi yapılacak mı? İşçi ikramiye tarihleri 2023!

Emekli bayram ikramiyeleri 2.000 TL olarak belirlendi. Bu kapsamda ödemelerin ne zaman yatacağı merak edilirken, memurlara ve asgari ücretlilere de ikramiye verilecek mi merak ediliyor. Peki, Memura bayram ikramiyesi verilecek mi 2023? Memurlara, asgari ücretliye ikramiye ödemesi yapılacak mı? İşte detaylar...
Memura ve asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilecek mi?
Henüz konu hakkında resmi açıklama gelmedi. Detaylar eklendiğinde haberimizde yer alacaktır...
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekli bayram ikramiyelerinin 2 bin TL olacağını açıkladı.