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    • Ekonomi
    • 24.03.2023 08:07
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    • 24.03.2023 08:07
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    EYT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA - Adım adım emeklilik robotu! EYT başvuruları ne zaman açıklanacak?

    700 bin kişi EYT'den yararlanmak için başvuru yaptı. İşlemlerini hemen yapanlar şimdi sonuçları merak ediyor. Peki, EYT başvuruları ne zaman sonuçlanacak? EYT sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Adım adım emeklilik robotu! EYT başvuruları ne zaman açıklanacak?

    700 bin kişi EYT'den yararlanmak için başvuru yaptı. İşlemlerini hemen yapanlar şimdi sonuçları merak ediyor. Peki, EYT başvuruları ne zaman sonuçlanacak? EYT sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

    EYT BAŞVURU SONUCU KEÇ GÜNDE BELLİ OLUR?

    EYT başvuru sonuç tarihi hakkında net bir açıklama yok. Süre değişiklik gösterirken 15 gün içinde sonuçların açıklanması bekleniyor.

    EYT BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

    EYT başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu DYS Evrak Takip sayfasından yılı seçip SGK'ya giden belgelerinizi kontrol edebilirsiniz.

    EYT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI

        EYT BAŞVURU SONUÇLARI 2023

        Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı resmi sayfası üzerinden bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada EYT başvuru sonucunun sorgulanabileceği ekrana yer verildi.

        EYT başvurusunu yapanlar ise aldıkları evrak numarası ile başvuru durumunu kontrol edebilecek.

        E-Devlet kapısında arama kısmına DYS (Doküman Yönetim Sistemi) yazarak çıkan ilk sonuca tıklayın ve Sosyal Güvenlik Kurumu DYS Evrak Takip sayfasına gidin.

            Yıl seçeneğini işaretleyerek Sorgula butonuna tıklayın. Sorgula butonuna tıkladığınızda karşınıza, bu sene SGK'ya giden belgeleriniz çıkacak. Bu sayfa üzerinden başvuru durumunuzu sorgulayabilirsiniz.

            e-Devlet üzerinden emekliliğinizin onaylandığını gördükten sonra burada sizin için oluşturulan tahsis belgesinin çıkışını alarak işyerinize getirmelisiniz. Bu belgeyi verdikten sonra sizin yeniden SGDP ile işe girişiniz yapılacak ve çalışmaya devam edeceksiniz. Burada başvurudan bir gün sonra tekrar giriş işlemi yapmak mümkün. Ayrıca 30 gün içinde aynı işyerine başvurulursa SGDP için 5 puanlık indirim teşvikinden de yararlanılacak.

            7-Maaş ödenmesi bildirilecek

            Başvurunuzun onaylanmasından sonra maaş hesabınız başvurduğunuz aydan sonraki ay başından itibaren hesaplanacak. Buna göre Mart ayında başvuranlar için 1 Nisan'dan itibaren maaş hesabı yapılacak. Maaşınızın yatırıldığını e-Devlet üzerinden takip edebilirsiniz.

            Size verilen tahsis numarasının son rakamına göre de maaş ödeme gününüz belirlenecek. Buna göre de bir aylık maaş ve ödeme gününe kadar olan sürenin parası yatırılacak. Örneğin ayın 20'sinde maaş alacak bir emekli için ilk ödemede bir maaş ve 20 günlük ücret yatacak.

            8-Belirttiğiniz bankadan alabilirsiniz

            İlk maaşınızı başvuruda belirttiğiniz banka ve şubesinden gidip alabilirsiniz. Burada isterseniz o banka ile devam edebilir isterseniz maaşınızı alacağınız bankayı e-Devlet üzerinden değiştirebilirsiniz. Bu işlemi ilk maaşınızı aldıktan sonra yapmalısınız.
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            Haberler Ekonomi EYT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA - Adım adım emeklilik robotu! EYT başvuruları ne zaman açıklanacak?
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