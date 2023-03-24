10 gün içinde başvurmak yeterli... SGK'ya belgeyi ibraz eden parasını alıyor. Tam 8 maaşa kadar ödeniyor. Çalışanları haklarını koruyan yasal haklar merak konusu oluyor. Örneğin işten çıkarılan bir işçinin en önemli haklarından birisi de işe iade hakkıdır. Eğer şirket mahkeme sonucunda işe iade hakkını kullanmak istemezse bu kez devreye tazminat giriyor. Kısacası bu şekilde işten çıkarılan bir işçinin 8 maaşa kadar tazminat alabilme hakkı bulunuyor.
YASAL NEDENİ OLMASI GEREKİYOR
4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesine göre "Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır." Buna göre işveren sizi çıkartmışsa mutlaka bir yasal sebebi bulunması gerekir.
Eğer bu sebep yoksa sizin için işe geri dönmenin yolu açılmış demektir. Şimdi bu haktan yararlanmanın şartlarına bakalım.
1) Öncelikle iş sözleşmesi belirsiz süreli iş sözleşmesi olmalıdır:
İşçinin çalıştığı yerle hizmet sözleşmesi yapmış olmak kaydıyla yani sigortalı olarak çalışıyor olması gerekir. Belirli süreli iş sözleşmeleri iş güvencesi uygulamasına tabi olmuyor.
Ancak belirli iş sözleşmesi yapılmış olsa da ardı ardına devam ediyorsa (örneğin turizm çalışanları gibi) bu kez belirsiz süreli iş sözleşmesi haline geleceğinden bu çalışanlar da geri dönüş güvencesinden yararlanabilecektir.