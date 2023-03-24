10 gün içinde başvurmak yeterli... SGK'ya belgeyi ibraz eden parasını alıyor! Tam 8 maaşa kadar...

YASAL NEDENİ OLMASI GEREKİYOR

4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesine göre "Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır." Buna göre işveren sizi çıkartmışsa mutlaka bir yasal sebebi bulunması gerekir.

Eğer bu sebep yoksa sizin için işe geri dönmenin yolu açılmış demektir. Şimdi bu haktan yararlanmanın şartlarına bakalım.