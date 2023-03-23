VERGİ AFFI BORÇ YAPILANDIRMA | Vergi Affı borç yapılandırma başvuruları nereden yapılır? Kaç taksit yapılacak?

Vergi Affı 2023 son durum nedir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşan Vergi Affına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Vatandaşlar başvuruların ne zaman başlayacağını ve başvuru işlemleri konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, vergi affı borç yapılandırma başvuruları nasıl yapılır? İşte detaylar...
HANGİ BORÇLAR VERGİ AFFI KAPSAMINDA YAPILANDIRILABİLECEK?
Tüm vergi, prim, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları da yapılandırma kapsamında yer alıyor. Belediyelerin emlak vergisi, su borçları da dâhil olmak üzere tüm alacakları, oda ve borsaların, birliklerin aidat borçları da yapılandırılabilecek.
VERGİ AFFI BAŞVURULARI BAŞLADI MI, BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (www.gib.gov.tr/ivd.gib.gov.tr) internet adresinden kullanıcı kodu ve şifre, e-Devlet şifresi ya da anında kayıt olarak veya e-Devlet üzerinden İnteraktif Vergi Dairesi'ne giriş yapılarak bağlı olunan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılabilir. Diğer vergi daireleri aracılığıyla da gerçekleştirilebilir. Birden fazla vergi dairesine borcu olanlar her bir vergi dairesi için ayrı ayrı başvuracak.