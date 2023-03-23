Son dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak.
Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 9'dan yüzde 8,5 seviyesine çekmişti.
EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE?
Bugün gözler TCMB'nin para politikası kararlarına çevrilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin çoğu, bankanın politika faizini sabit tutmasını bekliyor.
Dolar/TL dün yüzde 0,1 artışla 19,0440'tan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,0430 seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, bugün TCMB ve BoE'nin faiz kararlarının yanı sıra, ABD'de yeni konut satışları ve işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.900 ve 5.000 seviyelerinin destek, 5.080 ve 5.200 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.