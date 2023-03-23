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    • Ekonomi
    • 23.03.2023 11:11
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    • 23.03.2023 11:50
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    Son dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta?

    Son dakika haberleri... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mart ayı faiz kararı öncesinde, yatırımcıların bekleyişi sürüyor. Altın, borsa, dolar, döviz ve emtia piyasalarında yatırımı olan vatandaşlar, Merkez Bankası tarafından verilecek faiz kararı öncesinde temkinli ilerliyor. Faiz beklenti anketinin belli oldu. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin çoğu, bankanın politika faizini sabit tutmasını bekliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak?

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak.

    Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 9'dan yüzde 8,5 seviyesine çekmişti.

    EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE?
    Bugün gözler TCMB'nin para politikası kararlarına çevrilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin çoğu, bankanın politika faizini sabit tutmasını bekliyor.

    Dolar/TL dün yüzde 0,1 artışla 19,0440'tan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,0430 seviyesinde işlem görüyor.


    Analistler, bugün TCMB ve BoE'nin faiz kararlarının yanı sıra, ABD'de yeni konut satışları ve işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.900 ve 5.000 seviyelerinin destek, 5.080 ve 5.200 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

        FAİZ BEKLENTİ ANKETİ
        AA Finans'ın, 23 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 22 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.



        Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor.


        Ekonomistlerden 8'i mevcutta yüzde 8,50 düzeyinde bulunan politika faizinin 50 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 14'ü politika faizinin sabit tutulacağını öngörüyor.



            Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 50 baz puan indirilerek yüzde 9'dan yüzde 8,50'ye düşürülmüştü.

            MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ÖNCESİ DÖVİZ KURLARI

            Güne 19,03 TL seviyesinden başlayan Dolar/TL Merkez Bankası faiz kararı öncesi sakin seyir izliyor. Dolar/TL gün içi en yüksek 18,99 TL, en düşük ise 19,19 TL seviyesini gördü.

            Güne 20,68 TL seviyesinden başlayan Euro/TL'de yatay pozitif seyir izliyor. Yatay pozitif görünümde bulunan Euro/TL, gün içi en yüksek 20,96 TL, en düşük ise 20,61 TL seviyesini gördü.

            Euro'daki pozitif ayrışmanın nedeni Fed'in güvercin mesajları oldu.

            ALTIN FİYATLARI FED SONRASI YÜKSELİŞTE
            Dolar/TL ve ons tarafındaki fiyatlamalardan etkilenen gram altın TL fiyatı ise Merkez Bankası faiz kararı öncesi pozitif görünüm sergiliyor. Fed'in agresif faiz artırım sürecinin sona gelinmesi ve daha güvercin mesajlar verilmesi altın fiyatları için destek oldu.

            Güne 1205,65 TL'den giriş yapan gram altın fiyatı, gün içi en yüksek 1220,33 TL en düşük ise 1201,15 TL seviyesini gördü.
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            Haberler Ekonomi Son dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta?
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