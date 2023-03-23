Son dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta?

ALTIN FİYATLARI FED SONRASI YÜKSELİŞTE

Dolar/TL ve ons tarafındaki fiyatlamalardan etkilenen gram altın TL fiyatı ise Merkez Bankası faiz kararı öncesi pozitif görünüm sergiliyor. Fed'in agresif faiz artırım sürecinin sona gelinmesi ve daha güvercin mesajlar verilmesi altın fiyatları için destek oldu.

Güne 1205,65 TL'den giriş yapan gram altın fiyatı, gün içi en yüksek 1220,33 TL en düşük ise 1201,15 TL seviyesini gördü.