Yeni ayın gelmesine az bir zaman kala milyonlarca vatandaşın gündeminde 'Nisan ayı kira artış oranı' yer alıyor. Bu ay içerisinde uygulanacak kira zammını merak eden milyonlarca kiracı oranların ne zaman belli olacağını araştırmaya başladı. Peki, Nisan ayı kira artış oranı açıklandı mı 2023? Nisan ayı kira zammı kaç TL oldu? TEFE TÜFE iş yeri, dükkan kirası hesaplama 2023!
Nİsan ayı kira artış oranı açıklandı mı?
Henüz nisan ayı kira zammı açıklanmadı. Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı da netlik kazanacak...
ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Yılın ikinci ayı olan Şubat enflasyon oranı 3 Mart saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklandı.
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %55,18, aylık %3,15 oldu
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %3,15, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %55,18 ve on iki aylık ortalamalara göre %71,83 olarak gerçekleşti.