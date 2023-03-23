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    • Ekonomi
    • 23.03.2023 11:02
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    • 23.03.2023 11:02
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    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA! 23 Mart 2023 TCMB PPK faiz kararı sonuçları saat kaçta açıklanacak? Faiz kararı ne olacak?

    Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım devam ederken, kararın saat kaçta açıklanacağı merak konusu oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak. Peki 23 Mart 2023 TCMB PPK faiz kararı sonuçları saat kaçta açıklanacak? Faiz kararı ne olacak? İşte detaylar...

    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA!

    Merkez Bankası Şubat toplantısında faizi 50 baz puan aşağı çekerek yüzde 8,5 düzeyinde belirlemişti. Gözler Mart ayı faiz toplantısına çevrildi. Altın, borsa, dolar, döviz ve emtia piyasalarında yatırımı olan vatandaşlar, Merkez Bankası tarafından verilecek faiz kararını merak ediyor. Peki 23 Mart 2023 TCMB PPK faiz kararı sonuçları saat kaçta açıklanacak? Faiz kararı ne olacak?

    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

    Merkez Bankası Para Politika Kurulu toplantısı bugün (23 Mart 2023 Perşembe) yapılacak. Toplantı sonrası saat 14.00'te faiz kararının duyurulması bekleniyor.

    PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYIMLANDI

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, politika faizine ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 8,50 olarak belirlendi.

    12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 12,83 düzeyinde oluştu.

        ALTIN FİYATLARI FED SONRASI YÜKSELİŞTE

        Dolar/TL ve ons tarafındaki fiyatlamalardan etkilenen gram altın TL fiyatı ise Merkez Bankası faiz kararı öncesi pozitif görünüm sergiliyor. Fed'in agresif faiz artırım sürecinin sona gelinmesi ve daha güvercin mesajlar verilmesi altın fiyatları için destek oldu.

        Güne 1205,65 TL'den giriş yapan gram altın fiyatı, gün içi en yüksek 1220,33 TL en düşük ise 1201,15 TL seviyesini gördü.
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        Haberler Ekonomi MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA! 23 Mart 2023 TCMB PPK faiz kararı sonuçları saat kaçta açıklanacak? Faiz kararı ne olacak?
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