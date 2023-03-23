MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA! 23 Mart 2023 TCMB PPK faiz kararı sonuçları saat kaçta açıklanacak? Faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankası Şubat toplantısında faizi 50 baz puan aşağı çekerek yüzde 8,5 düzeyinde belirlemişti. Gözler Mart ayı faiz toplantısına çevrildi. Altın, borsa, dolar, döviz ve emtia piyasalarında yatırımı olan vatandaşlar, Merkez Bankası tarafından verilecek faiz kararını merak ediyor. Peki 23 Mart 2023 TCMB PPK faiz kararı sonuçları saat kaçta açıklanacak? Faiz kararı ne olacak?
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası Para Politika Kurulu toplantısı bugün (23 Mart 2023 Perşembe) yapılacak. Toplantı sonrası saat 14.00'te faiz kararının duyurulması bekleniyor.
PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYIMLANDI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, politika faizine ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 8,50 olarak belirlendi.
12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 12,83 düzeyinde oluştu.