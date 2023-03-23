Mart ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Nisan ayı kira artış oranı ne oldu? Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2023?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Mart ayı enflasyon verileri hakkında aramalar hız kazandı. Kira artışı başta olmak üzere, maaşlar üzerinde artış etkisi olan enflasyon için gözler gelecek son dakika açıklamalara çevrildi. Mart ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla 3 aylık enflasyon farkı ve oranı da netlik kazanacak. Peki; Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Mart ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Nisan ayı kira artış oranı ne oldu? İşte detaylar...
MART AYI ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ?
Henüz mart ayı enflayson rakamları ve Nisan ayı kira artış oranı hakkında açıklama gelmedi. Detaylar geldiğinde haberimize eklenecektir... Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı.
TÜİK verilerine göre, TÜFE şubat ayında yüzde 3,15 artış gerçekleştirdi.
Yıllık bazda TÜFE yüzde 57,68'den yüzde 55,18'e geriledi.
Yurt içi ÜFE şubatta yüzde 1,56 artarken, yıllık bazda 76,61 oldu.
MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?
TÜİK tarafından açıklanan iki aylık ortalamalara göre Mart ayı kira artış oranı %71,83 olarak belirlendi.