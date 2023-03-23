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    • Ekonomi
    • 23.03.2023 11:03
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    • 23.03.2023 11:03
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    2023 Nisanda memura zam gelecek mi? Nisanda memura ek zam var mı? Ara zam için miktar ve tarih detayı...

    Yılın ilk 2 ayı geride kalırken memura ara zam konusu araştırılmaya başlandı. 2023 yılı ile birlikte memur ve memur emeklilerine ocak ayı itibariyle yüzde 8 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı nedeniyle yüzde 16,48 oranında zam yapılırken yüzde 13,52 oranında refah payı ile birlikte yüzde 30'a varan zam yapılmıştı. Peki, memura ek zam ne zaman? İşte tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Nisanda memura ek zam var mı?

    Nisan'da memura ara zam var mı sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl ara zam ile birlikte asgari ücret 5.500 TL'ye yükselirken 2023 yılı ile 8 bin 500 TL'ye yükseldi. Yeni zamların ardından emekliler ve memurlar ara zam hakkında araştırmalara başladı. Peki, nisan'da memura ek zam gelecek mi? Memura ara zam ne zaman? İşte detaylar...

    NİSANDA MEMURA EK ZAM VAR MI?

    Yüzde 30 zamla en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL, en düşük memur emeklisi maaşı da 7 bin 901 TL olmuştu. En düşük emekli maaşı ise 5 bin 500 TL'ye yükselmişti.

    2023 yılının 2 aylık enflasyon oranı kısa süre önce Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyuruldu. Ocak ayı enflasyonu yüzde 6,65 olarak açıklanırken şubat ayı enflasyonu ise yüzde 3,15 olarak belirtildi. 2 aylık toplam enflasyon ise yüzde 10'a ulaştı.

        Temmuz ayında gelmesi beklenilen zam miktarı şubat ayı ile birlikte yüzde 7,96 seviyelerine yükseldiği belirtildi.

        Mart ayında memur ve emekli ilave zam yapılacağı iddiaları sosyal medyada dolaşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması üzere memur ve emekliye %15 ek zam talebi olduğu öne sürülürken resmi kaynaklarda söz konusu ara zamma ilişkin bir açıklama yapılmadı.

        NİSAN'DA %15 EK ZAM MI GELİYOR?

        Nisan ayında memur ve emekli ilave zam yapılacağı iddiaları sosyal medyada dolaşıyor.
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            Haberler Ekonomi 2023 Nisanda memura zam gelecek mi? Nisanda memura ek zam var mı? Ara zam için miktar ve tarih detayı...
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