Mart ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde buzağı destek ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Uzun zamandır beklenen buzağı paraları için ödeme tarihler araştırılmaya başlandı. Ödeme tarihleri ise T.C kimlik noya göre değişiklik gösterecek. Peki, Nisan ayı buzağı desteği ne zaman yatacak? 2023 buzağı destek ödemesi ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
BUZAĞI DESTEĞİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 3,4 milyarı afet bölgesinde olmak üzere toplam 13,8 milyar TL destekleme ödemelerinin 24 Şubat günü itibarıyla çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı.
Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Afet bölgesindeki çiftçimize 3,4 milyar TL, diğer illerdeki çiftçimize 10,4 milyar TL olmak üzere; toplam 13,8 milyar TL destekleme ödemelerini bugün hesaplara aktarıyoruz. Her daim çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Hayırlı, bereketli olsun" ifadelerine yer verdi.