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    • Ekonomi
    • 22.03.2023 10:20
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    • 22.03.2023 10:42
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    Son dakika: Bayram ikramiyesi artıyor mu? Sürpriz görüşme: Bakan Vedat Bilgin ve Türkiye Emekliler Derneği Başkanı bir araya gelecek

    Son dakika haberi... Ramazan ayının gelmesiyle beraber milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesi için gelecek açıklamaya çevrildi. Emekli bayram ikramiyesi için bugün sürpriz bir görüşme gerçekleşecek. Bugün saat 12.00'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün bir araya geliyor.

    takvim.com.tr
    Bayram ikramiyesi artıyor mu?

    Son dakika haberi...Ramazan ayının gelmesi ile birlikte emeklilerin gözü bir kez daha bayram ikramiyesine çevrilirken, bu konuda bugün sürpriz bir görüşme gerçekleşecek. Saat 12.00'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, dernekte biraraya gelecek.

    EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
    Ergün, önceki gün yaptığı açıklamada emeklilere Kurban ve Ramazan bayramlarında verilen 1.100 liralık ikramiyelerin, en düşük emekli aylığı olan 5 bin 500 liraya yükseltilmesini istemişti.

    Görüşmenin bu talep üzerine planlandığı öğrenilirken, emeklilere verilecek yeni ikramiye tutarlarının da belirlenmesi öngörülüyor.

    BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
    Bu yıl Ramazan Bayramı 21-23 Nisan arasında idrak edilecek. Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin 1 hafta öncesinden hesaplara yatması bekleniyor.

        EYT'LİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?
        Mart ayında emeklilik başvurusunu yapan EYT'lilerin maaşları 1 Nisan'dan geçerli olarak bağlanacak. Yani emekli bayram ikramiyesi almaya hak kazanacaklar. Ancak maaş bağlanması demek o tarihten itibaren hak kazanacak anlamı taşıyor.

        Emeklilik işlemleri ne zaman biterse EYT'liler maaşlarını ve ikramiyelerini hesaplarında görecek. Örneğin emeklilik işlemleri tamam olan SSK'lı EYT'liler 17-26 Nisan arasında Bağ-Kur'lular ise 25-28 Nisan arasında ödeme alacak.

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        Haberler Ekonomi Son dakika: Bayram ikramiyesi artıyor mu? Sürpriz görüşme: Bakan Vedat Bilgin ve Türkiye Emekliler Derneği Başkanı bir araya gelecek
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