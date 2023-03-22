Mart ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler o veride! FED sonrası altın fiyatları ne olur?

Ekonomi dünyasında gözlerin üzerinde olduğu FED faiz kararına göre altının ve doların şekilleneceği durum merak ediliyor.
MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN, MART AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
FED faiz kararı toplantısı 21-22 Mart tarihinde olacak. Faiz kararı 22 Mart Çarşamba günü saat 21.00'de duyurulacak.
FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Federal fonlama faizinin 25 baz puan artırılmasının beklendiğini ifade eden Moody's, "Bankacılık sistemindeki stres yoğunlaşır ise Fed durumu değerlendirmek için faiz artırımlarını durdurabilir" ifadelerini kullandı.