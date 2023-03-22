KOSGEB BORÇ SORGULAMA EKRANI! BORÇLAR SİLİNDİ Mİ? 2023 KOSGEB borçları silinecek mi? Kimlerin borçları silinecek?

İLAVE EK DESTEK

Kalkınma ajanslarımızın tüm imkanlarını afet bölgesine aktararak projelerdeki deprem katkısını en üste çıkarıyoruz. Daha önce açıkladığımız 250 milyar liralık KGD kredi destek paketine 100 milyar lira daha ilave ettik.

Çocukllarımızın eğitiminin aksamaması için de gayret gösteriyoruz. Çadır ve Konteynerlarda kurduğumuz eğitim yuvalarında evlatlarımızı hem yeniden okula hazırlıyor hem de depremin ruhlarda açtığı yaraları gidermeye çalışıyoruz.'

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