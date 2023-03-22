Ramazan ayının gelmesiyle birlikte gözler bayram ikramiyesine çevrildi. Bu yılın ilk ikramiyesinin ödeme takvimi yaklaşırken, tutarın artıp artmayacağı merak konusu oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyelerini yükseltecek alternatif modeller üzerine çalıştıklarını açıkladı.
İKRAMİYELER ARTACAK MI?
Bilgin, "En düşük emekli maaşının 5.500 TL taban aylığının düşük kaldığı fikrindeyim. Bu konuda çalışmalara başladık. Bu konuda alternatif çalışmalarımız var. Bayram ikramiyesi için çalışmalarımız var. Düzenleme konusunda ayrıntılı çalıştık. Çalışmayı en geç önümüzdeki hafta başı cumhurbaşkanımıza sunacağız." dedi.
EYT DÜZENLEMESİ KAPSAMINDA EMEKLİ OLANLARI DA KAPSAYACAK MI?
Bakan Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesiyle ilgili çalışmanın EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacağını bildirdi.
KİMLER ALACAK?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı, sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenen bayram ikramiyesinden EYT'liler de yararlanmaya başlayacak. EYT düzenlemesi kapsamında prim ve yıl şartını tamamlayanlar emeklilik başvurusu tarihini izleyen bayram ikramiyelerinden yararlanacak.