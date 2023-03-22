



İKRAMİYELER ARTACAK MI?

Bilgin, "En düşük emekli maaşının 5.500 TL taban aylığının düşük kaldığı fikrindeyim. Bu konuda çalışmalara başladık. Bu konuda alternatif çalışmalarımız var. Bayram ikramiyesi için çalışmalarımız var. Düzenleme konusunda ayrıntılı çalıştık. Çalışmayı en geç önümüzdeki hafta başı cumhurbaşkanımıza sunacağız." dedi.

EYT DÜZENLEMESİ KAPSAMINDA EMEKLİ OLANLARI DA KAPSAYACAK MI?

Bakan Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesiyle ilgili çalışmanın EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacağını bildirdi.