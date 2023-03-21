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    • Ekonomi
    • 21.03.2023 08:07
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    • 21.03.2023 08:07
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    Multinet kullanıcıları dikkat! Hesabınız çalınmış olabilir!

    Son dakika haberleri… Yemek ödeme sistemi Multinet kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir olay yaşandı. 27 Ocak’ta bir çalışan üzerinden atılan sahte kampanya mailiyle kullanıcıların bilgilerinin çalındığı ortaya çıktı. Kişisel verilerin ele geçirilmeye çalışıldığını belirten şirket suç duyurusunda bulundu.

    Multinet kullanıcıları dikkat! Hesabınız çalınmış olabilir

    Genellikle yemek kartı olarak şirket çalışanlarına verilen Multinet'in, kullanıcılarına ait bilgilerin çalındığı ortaya çıktı. 27 Ocak'ta Kurtsan Holding çalışanı Güliz Y., 'info@multinet.com' adresinden "Multinet olarak yılın belli dönemlerinde değerli üyelerimize hediye çeki sağlıyoruz. Bu dönem size özel 500 TL hediye bakiye tanımlanmıştır. Kampanyadan yararlanabilmek için 'Hediye Bakiye' linkine tıklamanız yeterli olacaktır" şeklinde bir mail aldı.

    Linke tıkladığında ad, soyad ve telefon isteyen siteyle ilgili şüpheye düşen Güliz Y., şirket yetkililerinden böyle bir hediye uygulaması olmadığını öğrendi.

    Multinet yetkililerinin incelemesinde; henüz kaç kullanıcının kişisel verilerinin çalındığı tespit edilemezken, dolandırıcıların attığı maille kullanıcıların Multinet İnternet Bankacılığı'na girerek hesaplardan usulsüz harcama yapabilecekleri belirlendi.

        Sabah'ta yer alan habere göre, Multinet avukatları, dolandırıcıların sahte mail ve hediye bahanesiyle kişisel verilerin ele geçirilmeye çalışıldığını ifade ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı.

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        Haberler Ekonomi Multinet kullanıcıları dikkat! Hesabınız çalınmış olabilir!
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