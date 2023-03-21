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    • Ekonomi
    • 21.03.2023 10:49
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    • 21.03.2023 10:53
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    BORSA NEDEN DÜŞTÜ SON DAKİKA? 21 Mart 2023 Borsa neden düşüyor, ne oldu? Borsa İstanbul devre kesici nedir? Yorumlar...

    Borsa düştü mü, neden düştü sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bir önceki günün ilk yarısında yüzde 1,39 azalışla 5.065,25 puana geriledi. 21 Mart Salı günü ise güne yüzde 0,22 artışla 4.986,26 puandan başladı. İşte detaylar...

    BORSA NEDEN DÜŞTÜ SON DAKİKA?

    BORSADA BUGÜN SON DAKİKA GELİŞMELER 21 MART 2023 | Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi dün 0,33'lük düşüşle dikkat çekti. Bugün ise açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,78 puan ve yüzde 0,22 değer kazanarak 4.986,26 puana yüükseldi.

    21 MART 2023 BORSA SON DURUM!

    Bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi yüzde 0,26 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,85'le finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen yüzde 0,35'le metal, eşya, makina oldu.

    BIST 100 endeksi, dün yüzde 3,13 ile 7 Şubat'tan bu yana en sert düşüşünü kaydederek günü 4.975,47 puandan tamamladı.

    Analistler, küresel pay piyasalarında, bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalmasıyla pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) iki gün sürecek Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının bugün başlayacağına dikkati çekti.

    Son dönemdeki gelişmelerin ardından Fed'in atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin oldukça yüksek olduğunu aktaran analistler, bu durumun yatırımcıları "bekle-gör" duruşuna yönlendirdiğini bildirdi.

    Para piyasalarındaki fiyatlamalarda belirsizlikler devam ederken, Fed'in yüzde 73 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

    Analistler, bugün Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklenti endeksleri, ABD'de ikinci el konut satışları ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.950 ve 4.870 seviyelerinin destek, 5.000 ve 5.100 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

        BORSA 20 MART NELER OLDU?

        Borsa, güne yüzde 0,33'lük düşüşle başladı.

        Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,33'lük düşüşle başladı. Endeks, 16,86 puanlık azalışla 5.119,58 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,92, holding endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti.

        GÜN İÇİNDE NELER OLDU?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,39 azalışla 5.065,25 puana geriledi.

        Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 71,19 puan değer kaybetti.

        Cuma günü 5.136,44 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 16,86 puan ve yüzde 0,33 değer kaybederek 5.119,58 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.051,06, en yüksek ise 5.137,07 puanı gördü.

        Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,07, sanayi endeksi yüzde 1,74 ve hizmetler endeksi yüzde 0,21 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,02 yükseldi.

        Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 25'i yükseldi, 74'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Koza Altın İşletmeleri, İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, ASELSAN ve Ereğli Demir Çelik oldu.

        ALTININ ONSU 1.984,2 DOLAR SEVİYESİNDE

        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,25, bileşik getirisi yüzde 11,57 seviyelerinde bulunuyor.

        Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0670, sterlin/dolar paritesi 1,2190 ve dolar/yen paritesi 131,2 düzeyinde seyrediyor.

            İstanbul serbest piyasada dolar 19,0130 liradan, avro 20,2900 liradan satılıyor.

            Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.984,2 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 2,4 azalışla 70,7 dolardan işlem görüyor.

            BORSADA DEVRE KESİCİ NEDİR?

            Yatırımcıların belirlenen sınırları aşan fiyat dalgalanmalarından negatif etkilenmemesi için piyasaya rahatlama imkanı sağlayan bir sigorta sistemi olan devre kesici, 2015 yılında Borsa İstanbul tarafından hayata geçirilmiştir.
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            Haberler Ekonomi BORSA NEDEN DÜŞTÜ SON DAKİKA? 21 Mart 2023 Borsa neden düşüyor, ne oldu? Borsa İstanbul devre kesici nedir? Yorumlar...
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