2023 Nisanda memura zam gelecek mi? Nisanda memura ek zam var mı? Ara zam için miktar ve tarih detayı...

Nisan'da memura ara zam var mı sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl ara zam ile birlikte asgari ücret 5.500 TL'ye yükselirken 2023 yılı ile 8 bin 500 TL'ye yükseldi. Yeni zamların ardından emekliler ve memurlar ara zam hakkında araştırmalara başladı. Peki, nisan'da memura ek zam gelecek mi? Memura ara zam ne zaman? İşte detaylar...
NİSANDA MEMURA EK ZAM VAR MI?
Yüzde 30 zamla en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL, en düşük memur emeklisi maaşı da 7 bin 901 TL olmuştu. En düşük emekli maaşı ise 5 bin 500 TL'ye yükselmişti.
2023 yılının 2 aylık enflasyon oranı kısa süre önce Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyuruldu. Ocak ayı enflasyonu yüzde 6,65 olarak açıklanırken şubat ayı enflasyonu ise yüzde 3,15 olarak belirtildi. 2 aylık toplam enflasyon ise yüzde 10'a ulaştı.