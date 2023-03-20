Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2023? Mart ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Nisan ayı kira artış oranı ne oldu?

TÜİK enflasyon verileri açıklandı mı 2021? Memur enflasyon farkı belli oldu mu? TÜİK her ayın ilk günlerinde enflasyon rakamlarını açıklamaya devam ediyor. Kasım ayına girmemizle birlikte de geçtiğimiz Ekim ayının enflasyon rakamları paylaşıldı. Türkiye İstatistik Kurumu 3 Kasım 2021 tarihinde Ekim ayı enflasyon oranını açıkladı.
MART AYI ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ?
Henüz mart ayı enflayson rakamları ve Nisan ayı kira artış oranı hakkında açıklama gelmedi. Detaylar geldiğinde haberimize eklenecektir...
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı.
TÜİK verilerine göre, TÜFE şubat ayında yüzde 3,15 artış gerçekleştirdi.
Yıllık bazda TÜFE yüzde 57,68'den yüzde 55,18'e geriledi.
Yurt içi ÜFE şubatta yüzde 1,56 artarken, yıllık bazda 76,61 oldu.
MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?
TÜİK tarafından açıklanan iki aylık ortalamalara göre Mart ayı kira artış oranı %71,83 olarak belirlendi.