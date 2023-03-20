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    • Ekonomi
    • 20.03.2023 12:56
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    • 20.03.2023 12:56
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    Dünyadaki borun %73'ü Türkiye'de! Fabrika açıldı! Bor karbür tesisi kime ait? Bor karbür fiyatı ne kadar, nerelerde kullanılır?

    Bor karbür tesisi kime ait ve bor karbür fiyatı en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Bugün Balıkesir'in Bandırma ilçesinde açıldı. Bor karbür tesisinin açılmasıyla birlikte, savunma sanayisinde birçok yeniliği ortaya çıkaracak. Sosyal medya tarafından bor karbürün ne olduğu, ne işe yaradığı ve nerelerde kullanıldığı merak ediliyor. Peki, Bor karbür tesisi kime ait? Bor karbür fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Türkiye’de bir ilk! Bor Karbür tesisi kime ait?

    Bor karbür fiyatı bugün tesisinin açılması nedeniyle en sık aratılanlar arasında yer aldı. İşte detaylar...

    BOR KARBÜR NEDİR?

    Bor karbür (B4C), çok sert bir bor-karbon seramik ve kovalent malzemedir. Madde tank zırhı, kurşun geçirmez yelekler, motor sabotaj tozlarının içinde olduğu çok sayıda endüstriyel uygulama alanına sahiptir. Vickers sertliği 30 GPa'dan fazla olan bor karbür, kübik bor nitrür ve elmasın ardından bilinen en sert malzemelerden biridir.

    BOR KARBÜR NERELERDE KULLANILIR?

    Bu önemli maden, endüstriyel olarak çeliklere sertlik ve aşınmaya karşı direncini arttırması, kaynak elektrotlarında aşınmaya karşı direnci arttırması amacıyla, aşındırıcılar ve zımparalarda katkı maddesi olarak kullanılırlar.

        Bor karbür, demir ve alaşımlı metallerin yüzeylerine difüzyon yardımı ile koruma amaçlı kaplanır. Ayrıca ağır işlerde kullanılmak için çok daha avantajlıdır ve diğer malzemelere göre çok sert yapıdadır. Nükleer enerji santrallerinde Bor Karbür, yakıt yükleme çubuğu ve radyasyondan korunmak için kullanılırlar. Nükleer enerjinin önemi ile bor karbürün bu alanda kullanımı da artmaktadır.Nükleer santrallerin boru hatlarında bor alaşımları kullanılır.

        Bor karbürden sertlik değeri yüksek, korozyon çeşitlerine karşı direnci olan, yüksek ısıya dayanıklı, hafif ve sağlam zırhlar üretilmektedir. Bor karbür ileri teknolojik seramik ham maddesidir ve diğer geleneksel zırh malzemeleri ile karşılaştırıldığında yüzde 70 civarında hafiflik gösterir. Savunma sanayisinde hafifliğin ön planda olduğu yelek ve helikopter zırhlarında da kullanımı görülmektedir.

        DÜNYA BOR REZERVİNİN YÜZDE 73'Ü TÜRKİYE'DE

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dünya bor rezervinin yüzde 73'üne sahip olan Türkiye'de, Eti Maden geçen yıl 1 milyar 321 milyon dolarlık satış geliriyle rekor kırdı.

        TÜRKİYE'NİN İLK BOR KARBÜR TESİSİ NEREDE?

        Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi Balıkesir'in Bandırma ilçesinde faaliyete başladı. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yatırım bedeli 80 milyon doları bulan Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi, bu alanda ülkemizin ilk, dünyanın sayılı işletmelerinden biri olacaktır." dedi

        YILDA 1000 TON BOR ÜRETİLECEK

        Toplamda tam kapasite ile çalışıldığında 279 kişinin istihdam edileceği tesiste, yılda 1000 ton bor karbür üretimi yapılacak. Elmas ve kübik bordan sonra en sert üçüncü madde olan bor karbür, başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda kullanılıyor.

            Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bakan Dönmez şu ifadeleri kullandı:

            "SAVUNMA SANAYİİNDE KULLANILACAK"

            Cevherden son ürüne kadar 300-400 kat arttırılmış fiyatına satıyoruz. Bor'u artık cevher olarak satmıyoruz. İşleyip değerini artırıp öyle satıyoruz. Bor-Karbür'ü yine kesicilerde, fren balatalarında kullanabiliyoruz. Yüksek sıcaklığa ve aşınmaya dayandığı için yüksek sıcaklıklardaki fırınlarda kullanabiliyoruz.

            "DÜNYADA KÜRESEL PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ 60 MİLYAR DOLAR"

            Çok geniş bir alanda kullanılabilecek bir ürün. Dünyada küresel pazar büyüklüğü 60 milyar dolar. Borda dünya rezervlerinin yüzde 73'ü Türkiye'de. Sadece miktar değil, en kaliteli bor cevheri de bizde. Dolayısıyla borun kullanıldığı ürünler için yatırımcıya gelin buraya yatırım yapın dedik. Bora dayalı bir sanayileşme hedefimiz var. Bordan mamül ürünleri daha fazla ihraç ediliyor olacağız.

            BOR ATIKLARINDAN DA LİTYYUM ÜRETİLECEK

            Yıllık 700 tonluk endüstriyel ölçekli Lityum tesisimizi de kuracağız. Başta taşıdığımız cihazlar, telefonlar tabletler, elektrikli otomobiller... Enerji depolama ihtiyacını doğurdu. Lityum da bu anlamda en popüler malzemelerden birisi. Borun içinde Lityum vardı fakat bunu dönüştürme teknolojisi gelişmemişti. Şimdi bunu geliştirdik. Bunu ilk önce ülkemiz için kullanacağız. Üretime göre ilerde ihraç da edilebilir.

            KÜTAHYA'YA 5 KAT DAHA BÜYÜĞÜ PLANLANIYOR

            Kütahya'da bu tesisin 5 kat daha büyüğünü planlıyoruz. Böylece pazar payımız daha da artmış olacak. Dünyada bor-Karbüre olan ilgi giderek artacak. Buradaki üretim hedefimiz 5 bin ton. Zamanla bu hedefler yükselecek. Yurt dışı yatırımcılar da ilgiyle takip ediyorlar. Gelip ziyaret etmek, yatırım yapmak istiyorlar. Türkiye, bu sanayi yolculuğuna yeni çıkmış değil, sanayide rekabetçi tesislerimiz şu anda var. Şimdi borla birlikte neden yan sanayi de gelişmesin?

            BOR KARBÜR FİYATI NE KADAR?

            1 ton bor karbür 45 bin dolar. Buna göre bir ton bor, dönüştükçe değerlenecek. İşlenmemiş bir ton borun fiyatı 150 dolar olurken, yine 1 ton borik aside 1000 dolar fiyat biçiliyor.

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            Haberler Ekonomi Dünyadaki borun %73'ü Türkiye'de! Fabrika açıldı! Bor karbür tesisi kime ait? Bor karbür fiyatı ne kadar, nerelerde kullanılır?
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