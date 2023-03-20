Dünyadaki borun %73'ü Türkiye'de! Fabrika açıldı! Bor karbür tesisi kime ait? Bor karbür fiyatı ne kadar, nerelerde kullanılır?

Bor karbür fiyatı bugün tesisinin açılması nedeniyle en sık aratılanlar arasında yer aldı. İşte detaylar...
BOR KARBÜR NEDİR?
Bor karbür (B4C), çok sert bir bor-karbon seramik ve kovalent malzemedir. Madde tank zırhı, kurşun geçirmez yelekler, motor sabotaj tozlarının içinde olduğu çok sayıda endüstriyel uygulama alanına sahiptir. Vickers sertliği 30 GPa'dan fazla olan bor karbür, kübik bor nitrür ve elmasın ardından bilinen en sert malzemelerden biridir.
BOR KARBÜR NERELERDE KULLANILIR?
Bu önemli maden, endüstriyel olarak çeliklere sertlik ve aşınmaya karşı direncini arttırması, kaynak elektrotlarında aşınmaya karşı direnci arttırması amacıyla, aşındırıcılar ve zımparalarda katkı maddesi olarak kullanılırlar.