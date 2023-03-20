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    • Ekonomi
    • 20.03.2023 18:08
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    • 20.03.2023 18:16
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    BORSA NEDEN DÜŞTÜ SON DAKİKA? 20 Mart 2023 Borsa neden düşüyor, ne oldu? Borsa İstanbul devre kesici nedir? Yorumlar...

    Borsa düştü mü, neden düştü sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,33'lük düşüşle başladı. Peki 20 Mart 2023 Borsa neden düşüyor, ne oldu? Borsa İstanbul devre kesici nedir? İşte son dakika gelişmenin detayları...

    BORSA NEDEN DÜŞTÜ SON DAKİKA?

    BORSADA BUGÜN SON DAKİKA GELİŞMELER 20 MART 2023 | Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi 0,33'lük düşüşle dikkat çekti. Bu noktada yatırımcılar 'Borsa neden düşüyor, ne oldu? Borsa İstanbul devre kesici nedir?' soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

    BORSA DÜŞTÜ MÜ, NEDEN DÜŞTÜ?

    Borsa, güne yüzde 0,33'lük düşüşle başladı.

    Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,33'lük düşüşle başladı. Endeks, 16,86 puanlık azalışla 5.119,58 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,92, holding endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti.

    GÜN İÇİNDE NELER OLDU?

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,39 azalışla 5.065,25 puana geriledi.

    Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 71,19 puan değer kaybetti.

    Cuma günü 5.136,44 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 16,86 puan ve yüzde 0,33 değer kaybederek 5.119,58 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.051,06, en yüksek ise 5.137,07 puanı gördü.

    Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,07, sanayi endeksi yüzde 1,74 ve hizmetler endeksi yüzde 0,21 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,02 yükseldi.

        Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 25'i yükseldi, 74'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Koza Altın İşletmeleri, İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, ASELSAN ve Ereğli Demir Çelik oldu.

        ALTININ ONSU 1.984,2 DOLAR SEVİYESİNDE

        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,25, bileşik getirisi yüzde 11,57 seviyelerinde bulunuyor.

        Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0670, sterlin/dolar paritesi 1,2190 ve dolar/yen paritesi 131,2 düzeyinde seyrediyor.

        İstanbul serbest piyasada dolar 19,0130 liradan, avro 20,2900 liradan satılıyor.

        Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.984,2 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 2,4 azalışla 70,7 dolardan işlem görüyor.

        BORSADA DEVRE KESİCİ NEDİR?

        Yatırımcıların belirlenen sınırları aşan fiyat dalgalanmalarından negatif etkilenmemesi için piyasaya rahatlama imkanı sağlayan bir sigorta sistemi olan devre kesici, 2015 yılında Borsa İstanbul tarafından hayata geçirilmiştir.
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        Haberler Ekonomi BORSA NEDEN DÜŞTÜ SON DAKİKA? 20 Mart 2023 Borsa neden düşüyor, ne oldu? Borsa İstanbul devre kesici nedir? Yorumlar...
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