BORSA NEDEN DÜŞTÜ SON DAKİKA? 20 Mart 2023 Borsa neden düşüyor, ne oldu? Borsa İstanbul devre kesici nedir? Yorumlar...

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 25'i yükseldi, 74'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Koza Altın İşletmeleri, İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, ASELSAN ve Ereğli Demir Çelik oldu.

ALTININ ONSU 1.984,2 DOLAR SEVİYESİNDE

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,25, bileşik getirisi yüzde 11,57 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0670, sterlin/dolar paritesi 1,2190 ve dolar/yen paritesi 131,2 düzeyinde seyrediyor.