BORSA NEDEN DÜŞTÜ SON DAKİKA? 20 Mart 2023 Borsa neden düşüyor, ne oldu? Borsa İstanbul devre kesici nedir? Yorumlar...

BORSADA BUGÜN SON DAKİKA GELİŞMELER 20 MART 2023 | Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi 0,33'lük düşüşle dikkat çekti. Bu noktada yatırımcılar 'Borsa neden düşüyor, ne oldu? Borsa İstanbul devre kesici nedir?' soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte detaylar...
BORSA DÜŞTÜ MÜ, NEDEN DÜŞTÜ?
Borsa, güne yüzde 0,33'lük düşüşle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,33'lük düşüşle başladı. Endeks, 16,86 puanlık azalışla 5.119,58 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,92, holding endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti.
GÜN İÇİNDE NELER OLDU?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,39 azalışla 5.065,25 puana geriledi.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 71,19 puan değer kaybetti.
Cuma günü 5.136,44 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 16,86 puan ve yüzde 0,33 değer kaybederek 5.119,58 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.051,06, en yüksek ise 5.137,07 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,07, sanayi endeksi yüzde 1,74 ve hizmetler endeksi yüzde 0,21 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,02 yükseldi.