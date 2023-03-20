2023 Nisanda memura zam gelecek mi? Nisanda memura ek zam var mı? Ara zam için miktar ve tarih detayı...

Nisan'da memura ara zam var mı sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl ara zam ile birlikte asgari ücret 5.500 TL'ye yükselirken 2023 yılı ile 8 bin 500 TL'ye yükseldi. Yeni zamların ardından emekliler ve memurlar ara zam hakkında araştırmalara başladı. Peki, nisan'da memura ek zam gelecek mi? Memura ara zam ne zaman? İşte detaylar...