Togg'un ilk modeli olan C-segment, elektrikli SUV modeli 'T10X' için ön siparişler bugün alınmaya başlanacak. Vatandaşlar Trumore mobil uygulamasından 'Trumore e-Cüzdanı' oluşturup 60 bin TL bakiyesini yükleyip, ön ödemeyi tamamladıktan sonra çekilişe katılma hakkı elde edecek. Peki Togg ön sipariş bedeli çıkmazsa ne olur? TOGG ön sipariş fiyatı nedir, ne kadar, kaç TL? Ön sipariş bedeli geri yatırılır mı? İşte yanıtı...
TOGG ÖN SİPARİŞ NASIL VERİLİR?
T10X sahibi olmak için çekilişe katılmak isteyenler, 'Togg.com.tr' veya App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasından 'Akıllı Cihaz Konfigüratörü'ne girip, cihazın donanım özelliklerini, teknik verilerini ve model fiyatlarını inceleyebilecek; diledikleri T10X versiyonunu seçip istedikleri gibi yapılandırabilecek.
Kullanıcılar, seçtikleri versiyonun tasarımını, 'Türkiye'nin Renkleri'yle 360 derece döndürerek inceleyip, dış renk seçeneğine karar verebilecek. Dilerlerse akıllı cihazın bulunduğu ortamı değiştirip beğendikleri dış rengin T10X üzerinde güneşli havada nasıl göründüğünü de görebilecek. Dış rengi belirleyen kullanıcılar, sonraki adımda T10X'in jant seçenekleri arasından seçim yapıp, iç tasarımı keşfetmeye geçecek.
Kullanıcılar, T10X'in geniş hacimli iç tasarımını yakınlaştırarak veya daha geniş bir açıdan görebilecek sonra da diledikleri opsiyonel donanımları ekleyip, lansmana özel avantajlı donanım paketlerinin detaylarını görüntüleyebilecek. Konfigürasyonu tamamlayanlar özet sayfasında detayları inceleyerek son kontrollerini yapacak.
60 BİN TL ÖN ÖDEME
Ön sipariş sözleşmesini inceleyip, onaylayanlar ise ödeme aşamasına geçecek. Eğer kullanıcının daha önceden kurulu Trumore e-Cüzdanı varsa ve 60 bin TL bakiye yüklemişse ön ödemeyi tamamlayıp çekilişe katılma hakkı kazanacak ya da Trumore üzerinden 'Trumore e-Cüzdanı'nı yaratıp 60 bin TL bakiyesini yükledikten sonra ön ödemeyi tamamlayarak çekilişe katılma hakkı elde edecek.