Berat Albayrak'ın 'Milli Enerji ve Maden Politikası' stratejisi meyvelerini veriyor! Türkiye'de bir ilk: Bor karbür tesisi açılıyor

Türkiye'nin ilk ve stratejik tesislerinden biri olacak, savunma sanayisinin gücüne güç katacak Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılacak.
Tam kapasite çalıştığında 279 kişinin istihdam edileceği tesiste, yılda 1000 ton bor karbür üretilecek. Elmas ve kübik bordan sonra en sert üçüncü madde olan bor karbür, başta savunma sanayisi olmak üzere birçok alanda kullanılıyor. Kütahya'nın Emet ilçesinde yıllık 5 bin ton kapasiteli yeni bir bor karbür tesisi kurulmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor.
STRATEJİ BERAT ALBAYRAK'IN BAKANLIĞI DÖNEMİNDE ATILMIŞTI
Türkiye'nin ilk bor karbür tesisinin temellerinin atılmasına öncülük eden 'Milli Enerji ve Maden Politikası' stratejisinin Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Berat Albayrak döneminde atıldığına dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Enerjinin Kızılelması" başlıklı yazısında, "Bugün o stratejinin meyvesi ete kemiğe büründü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılıyor…" ifadelerini kullandı.
İşte Güngör'ün o yazısı:
2018 yıldıydı… Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Türkiye'yi yeni bir lige taşıyacak 'Milli Enerji ve Maden Politikası' adıyla stratejiyi çizmişti… 2019 sonunda da Balıkesir Bandırma'da Bor Karbür Tesisi'nin temelleri atılmıştı… Bugün o stratejinin meyvesi ete kemiğe büründü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılıyor…
80 milyon dolar yatırımla kurulan tesisle, dünyanın en büyük ve en kaliteli bor rezervine sahip olan Türkiye, ilk defa cevher, borik asit ve bor karbür değer zincirini tamamlamış olacak.