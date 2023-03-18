Nisanda memura ek zam var mı? 2023 Nisanda memura zam gelecek mi? Ara zam için miktar ve tarih detayı...

Yılın ilk 2 ayı geride kalırken memura ara zam konusu araştırılmaya başlandı. 2023 yılı ile birlikte memur ve memur emeklilerine ocak ayı itibariyle yüzde 8 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı nedeniyle yüzde 16,48 oranında zam yapılırken yüzde 13,52 oranında refah payı ile birlikte yüzde 30'a varan zam yapılmıştı. Peki, memura ek zam ne zaman? İşte tüm detaylar...
NİSANDA MEMURA EK ZAM VAR MI?
Yüzde 30 zamla en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL, en düşük memur emeklisi maaşı da 7 bin 901 TL olmuştu. En düşük emekli maaşı ise 5 bin 500 TL'ye yükselmişti.
2023 yılının 2 aylık enflasyon oranı kısa süre önce Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyuruldu. Ocak ayı enflasyonu yüzde 6,65 olarak açıklanırken şubat ayı enflasyonu ise yüzde 3,15 olarak belirtildi. 2 aylık toplam enflasyon ise yüzde 10'a ulaştı.