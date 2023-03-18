Nisanda memura ek zam var mı? 2023 Nisanda memura zam gelecek mi? Ara zam için miktar ve tarih detayı...

NİSANDA MEMURA EK ZAM VAR MI?

Yüzde 30 zamla en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL, en düşük memur emeklisi maaşı da 7 bin 901 TL olmuştu. En düşük emekli maaşı ise 5 bin 500 TL'ye yükselmişti.