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    Yabancı şirketi satın aldı

    Gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman & Wakefield'ın Türkiye'de faaliyet gösteren şirketini Tuğra Gönden aldı. Cushman & Wakefield EMEA İcra Kurulu Başkanı Colin Wilson, "İlişkilerimizin devamını sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

    Yabancı şirketi satın aldı
    Gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman & Wakefield'ın Türkiye'de faaliyet gösteren şirketini Tuğra Gönden aldı. Cushman & Wakefield EMEA İcra Kurulu Başkanı Colin Wilson, "İlişkilerimizin devamını sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

    CREDİT SUİSSE'E KURTARMA PLANI
    ABD'DE SVB ile başlayan, Avrupa'da Credit Suisse ile devam eden bankacılık krizine karşı dev bir kurtarma paketi geldi. İsviçre Merkez Bankası, Credit Suisse'e 54 milyar dolar fonlama sağlayacağını duyurdu. Bu ek likidite ile Credit Suisse'in borçlanma senetlerinin de 3.2 milyar dolara alınacağı bildirildi.
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    Haberler Ekonomi Yabancı şirketi satın aldı
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