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    • Ekonomi
    • 17.03.2023 15:51
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    • 17.03.2023 15:51
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    İş İnsanı Murat Taşdemir: Tekstil yatırımlarımız devam edecek

    Son zamanlarda tekstil üzerine yaptığı yatırımları arttırdığını ifade eden Murat Taşdemir "Özellikle deprem sonrası daha fazla birlik olmamız gerekmektedir. Bizlerde bu anlamda deprem bölgesinde devlet teşvikleriyle büyük bir yatırım yapma kararı verdik. Sosyal medyada bununla alakalı düzenli paylaşımlarımda aldığım cevaplar o bölgenin ne kadar fazla böyle bir ihtiyacın olduğunu görür hale geldim" dedi.

    Tekstil yatırımlarımız devam edecek

    Son zamanlarda tekstil üzerine yaptığı yatırımları arttırdığını ifade eden Murat Taşdemir şunları söyledi:

    "İnsanının kendi iç yapısı, dünyaya bakış açısı ve zamanı değerlendirme yeteneği bir anlamda onları etkin kılmakta, gerçek kimliklerini gözler önüne sermektedir. Özellikle deprem sonrası daha fazla birlik olmamız gerekmektedir. Bizlerde bu anlamda deprem bölgesinde devlet teşvikleriyle büyük bir yatırım yapma kararı verdik. Sosyal medyada bununla alakalı düzenli paylaşımlarımda aldığım cevaplar o bölgenin ne kadar fazla böyle bir ihtiyacın olduğunu görür hale geldim. Bir çok işletme kapanmak zorunda kaldı. Bizlerde elimizden geldiğince oradaki vatandaşlarımızında istihdam sağlayacak bir yatırım kararı aldık. "

    İş insanı Murat Taşdemir sözlerine şöyle devam etti; "Bizler Merve Suni Deri firmamız olarak, Adıyaman'da bir yatırım yapma kararı aldık. Devletimiz bu süreçte oradaki girişimciler için çok özel krediler ve hibeler çıkartarak teşvikleri arttırmaya başlaması hepimiz için umut verici bir girişim oldu. Zaten elimizden geldiğince bu süreçte hem tır yardımları ve konteyner yardımında bulunduk. Elimizden geldiğince gene devam edeceğiz. Hatta bunu bir üst çıtaya çıkartarak, hayatın normalleşmesinde bizimde ufak bir katkımız olması açısından yeni kuracağımız üretim tesisimizi orada kurma planı aldık."

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    1999 depreminden 6 kat daha fazla
    Haberler Ekonomi İş İnsanı Murat Taşdemir: Tekstil yatırımlarımız devam edecek
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