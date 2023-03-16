EKSUN GIDA KİMİN?

1996 yılından beri sektörde faaliyetlerini sürdürmekte olan Eksun Gıda 2'si Tekirdağ'da 1'i Konya'da olmak üzere 3 fabrikada üretim yapıyor. Yaklaşık 96 bin metrekare açık ve kapalı alana sahip olan Eksun Gıda, yıllık 600.000 ton buğday kırma kapasitesi, organize dağıtım ağı ve yaklaşık 42.000 ton buğday depolama kapasitesiyle ülkemizin lider un üreticisidir.

Eksun Gıda, endüstriyel un segmentinde Sinangil Profesyonel ürün grubu altındaki Ekmeklik, Çeşitlik, Tam Buğday, Gofretlik, Bisküvilik, Kek Un, Lüks Sandviçlik, Tostluk ve Ramazan Pidesi yapımında en çok tercih edilen Pidelik Atbazar markalarıyla üretimine devam ediyor. Bunun yanı sıra, perakende ürün grubunda ise Sinangil ve Gluten Yok markalarıyla bir mutfak markası olarak çok sayıda ürünü tüketicinin beğenisine sunuyor. Eksun Gıda Silobas sevkiyatları da dahil olmak üzere müşterilerinin ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap veriyor.