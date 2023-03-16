Emlak Konut GYO temettü ödemesi yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İşte emlak Konut GYO temettü ödeme tarihleri...
EMLAK KONUT GYO TEMETTÜ ÖDEMESİ NE KADAR?
Şirket, hisse başına net 0,239 lira kâr payı ödenmesini teklif etti. 2022 yılı finansal sonuçlarını ve 2023 yılı beklentilerini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Buna göre şirket, 2022 yılında 3,00 milyar TL net kâr sağladı.
EMLAK KONUT GYO TEMETTÜ TARİHİ
Emlak Konut, hisse başına net 0,239 lira kâr payı ödenmesini Genel Kurul'a teklif ettiğini bildirdi. Kâr payı dağıtımının 12 Nisan 2023 tarihinde yapılması planlanıyor.