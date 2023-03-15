Vergi Affı borç yapılandırma başvuruları nereden yapılır? VERGİ AFFI BORÇ YAPILANDIRMA | Kaç taksit yapılacak?

31 Aralık 2022 öncesine ait vergi, prim, idari para cezası, öğrenim kredileri, trafik cezalarının yanı sıra daha önce yapılandırma kapsamına alınmayan adli para cezaları, üst kurul cezaları, sigara cezaları gibi cezalar da bu düzenleme kapsamında 48 taksitte yapılandırılabilecek.
HANGİ BORÇLAR VERGİ AFFI KAPSAMINDA YAPILANDIRILABİLECEK?
Tüm vergi, prim, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları da yapılandırma kapsamında yer alıyor. Belediyelerin emlak vergisi, su borçları da dâhil olmak üzere tüm alacakları, oda ve borsaların, birliklerin aidat borçları da yapılandırılabilecek.
VERGİ AFFI BAŞVURULARI BAŞLADI MI, BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (www.gib.gov.tr/ivd.gib.gov.tr) internet adresinden kullanıcı kodu ve şifre, e-Devlet şifresi ya da anında kayıt olarak veya e-Devlet üzerinden İnteraktif Vergi Dairesi'ne giriş yapılarak bağlı olunan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılabilir. Diğer vergi daireleri aracılığıyla da gerçekleştirilebilir. Birden fazla vergi dairesine borcu olanlar her bir vergi dairesi için ayrı ayrı başvuracak.