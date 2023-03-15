TTRAK TEMETTÜ ÖDEME TARİHİ! Türk Traktör ne kadar ödeme yapacak? 2023 Türk Traktör temettü ödemesi ne zaman?

2023 Türk Traktör temettü ödemesi ne zaman sorusu merak ediliyor. Türk Traktör (TTRAK) 2023 yılı temettü ödemesi için açıklama yaptı. Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren şirket, son 5 yılda 5 kez temettü ödemesi yaparak ortalama kârının 90,2%'sini ortaklarıyla paylaşmıştı. Peki, Türk temettü ödemesi ne zaman? İşte detaylar...