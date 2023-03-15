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    • Ekonomi
    • 15.03.2023 09:17
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    • 15.03.2023 09:19
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    HALKA ARZ TAKVİMİ | Eksun Gıda ne zaman halka arz olacak? Eksun Gıda eşit mi oransal mı, kaç lot verir?

    Eksun Gıda 2'si Tekirdağ'da 1'i Konya'da olmak üzere 3 fabrikada üretim yapıyor. Yaklaşık 96 bin metrekare açık ve kapalı alana sahip olan Eksun Gıda, yıllık 600.000 ton buğday kırma kapasitesi, organize dağıtım ağı ve yaklaşık 42.000 ton buğday depolama kapasitesiyle ülkemizin lider un üreticisidir.

    takvim.com.tr
    Eksun Gıda ne zaman halka arz olacak?

    Eksun Gıda halka arz ne zaman sorusu merak ediliyor. EKSUN hisse halka arz kaç lot verir? Sorularının yanıtı Eksun Gıda halka arzı SPK bülteninde yer alınca araştırılmaya başlandı. Başvuru yapan şirket, SPK'dan onay aldı. Peki, EKSUN gda halka arz ne zaman? Eksun Gıda eşit mi oransal mı? İşte detaylar...

    EKSUN GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN?

    Halka arz tarihinde talep toplayacak olan şirket, tüm bu süreçlerin ardından borsada işlem görmeye başlayacak. Borsada işlem görmeye başlamadan önce her zaman olduğu gibi özel bir tören düzenlenecek ve gong çalacak.

    Eksun Gıda halka arz tarihi 15, 16, 17 Mart 2023 olarak açıklandı.

    EKSUN HALKA HİSSE KODU NE?

    Eksun Gıda hisse kodu #EKSUN olarak açıklandı.

        EKSUN KAÇ LOT VERİYOR?

        Eksun Gıda şirketinin kaç lot vereceği henüz açıklanmadı.

        EKSUN GIDA HALKA ARZ ORANSAL MI, EŞİT DAĞITIM MI?

        Şirket halka arzda oransal dağıtım yapacak.

        HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

        EKSUN Gıda halka arzına katılım sağlamak için aşağıda belirtilen banka ve aracı kurumlar üzerinden #EKSUN koduyla talepte bulunulacak.

        A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Akbank T.A.Ş.

            Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

            Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

            Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

            Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

            Anadolubank A.Ş.

            Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

            Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

            Bizim Menkul Değerler A.Ş.

            Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

            Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

            DenizBank A.Ş.

            Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

            Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

            Garanti Bankası A.Ş.

            Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

            Global Menkul Değerler A.Ş.

            Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

            Türkiye Halk Bankası A.Ş.

            ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

            ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

            ING Bank A.Ş. Özel Bankacılık Şubeleri

            Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

                İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

                İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

                İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

                Türkiye İş Bankası A.Ş.

                Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

                Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

                Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

                Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

                Fibabanka A.Ş.

                PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.

                Piramit Menkul Değerler A.Ş.

                Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

                Qnb Finansbank A.Ş.

                Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

                Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

                Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

                Odea Bank A.Ş.

                Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

                Teb A.Ş.

                Tera Menkul Değerler A.Ş.

                Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

                Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

                Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

                Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

                T. Vakıflar Bankası T.A.O.

                Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

                Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

                Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

                    Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

                    T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

                    Pay Menkul Değerler A.Ş.

                    Prim Menkul Değerler A.Ş

                    EKSUN GIDA KİMİN?

                    1996 yılından beri sektörde faaliyetlerini sürdürmekte olan Eksun Gıda 2'si Tekirdağ'da 1'i Konya'da olmak üzere 3 fabrikada üretim yapıyor. Yaklaşık 96 bin metrekare açık ve kapalı alana sahip olan Eksun Gıda, yıllık 600.000 ton buğday kırma kapasitesi, organize dağıtım ağı ve yaklaşık 42.000 ton buğday depolama kapasitesiyle ülkemizin lider un üreticisidir.

                    Eksun Gıda, endüstriyel un segmentinde Sinangil Profesyonel ürün grubu altındaki Ekmeklik, Çeşitlik, Tam Buğday, Gofretlik, Bisküvilik, Kek Un, Lüks Sandviçlik, Tostluk ve Ramazan Pidesi yapımında en çok tercih edilen Pidelik Atbazar markalarıyla üretimine devam ediyor. Bunun yanı sıra, perakende ürün grubunda ise Sinangil ve Gluten Yok markalarıyla bir mutfak markası olarak çok sayıda ürünü tüketicinin beğenisine sunuyor. Eksun Gıda Silobas sevkiyatları da dahil olmak üzere müşterilerinin ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap veriyor.

                    Kurum bünyesinde istihdam ettiği çok sayıdaki gıda ve ziraat mühendisiyle Eksun Gıda, ürün kalitesinde yakaladığı standart ve satış sonrasında sağladığı uzman desteği sayesinde yüksek müşteri memnuniyeti sağlıyor. Bu başarısını devam ettirmek için en üst seviyedeki sağlık ve güvenlik şartları altında üretim yapıyor. Eksun Gıda, TSE-ISO 22000, TSE-ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgeleri ile Gimdes helal belgelerine sahiptir.

                        Gelirlerinin yaklaşık yüzde 25'i ihracattan oluşan Eksun Gıda'nın yıllık ihracat geliri 50 Milyon dolara ulaşmaktadır. 30'dan fazla ülkeye ihracat yaparak bu alanda da sektörünün lider firmalarından olan Eksun Gıda'nın Batı Afrika, Endonezya ve Filipinler başlıca ihracat pazarları arasındadır.
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                        Haberler Ekonomi HALKA ARZ TAKVİMİ | Eksun Gıda ne zaman halka arz olacak? Eksun Gıda eşit mi oransal mı, kaç lot verir?
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