HALKA ARZ TAKVİMİ | Eksun Gıda ne zaman halka arz olacak? Eksun Gıda eşit mi oransal mı, kaç lot verir?

Eksun Gıda halka arz ne zaman sorusu merak ediliyor. EKSUN hisse halka arz kaç lot verir? Sorularının yanıtı Eksun Gıda halka arzı SPK bülteninde yer alınca araştırılmaya başlandı. Başvuru yapan şirket, SPK'dan onay aldı. Peki, EKSUN gda halka arz ne zaman? Eksun Gıda eşit mi oransal mı? İşte detaylar...
EKSUN GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN?
Halka arz tarihinde talep toplayacak olan şirket, tüm bu süreçlerin ardından borsada işlem görmeye başlayacak. Borsada işlem görmeye başlamadan önce her zaman olduğu gibi özel bir tören düzenlenecek ve gong çalacak.
Eksun Gıda halka arz tarihi 15, 16, 17 Mart 2023 olarak açıklandı.
EKSUN HALKA HİSSE KODU NE?
Eksun Gıda hisse kodu #EKSUN olarak açıklandı.