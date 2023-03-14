Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 14.03.2023 11:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.03.2023 11:31
    ABONE OL

    2023 Türk Traktör temettü ödemesi ne zaman? TTRAK TEMETTÜ ÖDEME TARİHİ! Türk Traktör ne kadar ödeme yapacak?

    2023 Türk Traktör temettü ödemesi ne zaman sorusu merak ediliyor. Türk Traktör (TTRAK) 2023 yılı temettü ödemesi için açıklama yaptı. Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren şirket, son 5 yılda 5 kez temettü ödemesi yaparak ortalama kârının 90,2%'sini ortaklarıyla paylaşmıştı. Peki, Türk Traktör temettü ödemesi ne zaman? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2023 Türk Traktör temettü ödemesi ne zaman?

    2023 Türk Traktör temettü ödemesi ne zaman sorusu merak ediliyor. Türk Traktör (TTRAK) 2023 yılı temettü ödemesi için açıklama yaptı. Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren şirket, son 5 yılda 5 kez temettü ödemesi yaparak ortalama kârının 90,2%'sini ortaklarıyla paylaşmıştı. Peki, Türk temettü ödemesi ne zaman? İşte detaylar...

    TTRAK TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN?

    Türk Traktör, 2022 yılının 4. çeyrek bilançosuna göre 2,97 milyar TL net dönem kârı elde etti.

    Buna göre, Türk Traktör'ün kârı geçen yılın aynı dönemine göre 125% artış gösterdi. Şirketin 21,83 milyar TL'ye yükselen satışları ise geçen yıla oranla 88% artış gösterdi.

        Türk Traktör'ün 4. çeyrek finansal verilerine göre 2022 yılında 2,97 milyar TL kâr elde etti.

        Şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada 10 Mart 2023 tarihi itibariyle hisse başına net 35,41 TL temettü dağıtacağını bildirdi. Hissenin son fiyatına (519 TL – 13 Şubat 2023) göre temettü verimi ise 6,82% olarak belirlendi.

        TTRAK TEMETTÜLERİ

        Temettüsüz İşlem Tarihi Temettü Çeşidi Ödeme Tarihi T. Getirisi
        10.03.2023 39,348685 14.03.2023 6,67%
        28.03.2022 22,484963 30.03.2022 8,30%
        25.03.2021 15,926848 29.03.2021 6,75%
        20.03.2020 1,8737469 24.03.2020 4,49%
        21.03.2018 5,621241 23.03.2018 7,25%
        03.04.2017 4,6843673 05.04.2017 5,73%

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        ABD’de iflas kuyruğu!
        Haberler Ekonomi 2023 Türk Traktör temettü ödemesi ne zaman? TTRAK TEMETTÜ ÖDEME TARİHİ! Türk Traktör ne kadar ödeme yapacak?
            SON DAKİKA