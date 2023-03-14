2023 Türk Traktör temettü ödemesi ne zaman sorusu merak ediliyor. Türk Traktör (TTRAK) 2023 yılı temettü ödemesi için açıklama yaptı. Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren şirket, son 5 yılda 5 kez temettü ödemesi yaparak ortalama kârının 90,2%'sini ortaklarıyla paylaşmıştı. Peki, Türk temettü ödemesi ne zaman? İşte detaylar...
TTRAK TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN?
Türk Traktör, 2022 yılının 4. çeyrek bilançosuna göre 2,97 milyar TL net dönem kârı elde etti.
Buna göre, Türk Traktör'ün kârı geçen yılın aynı dönemine göre 125% artış gösterdi. Şirketin 21,83 milyar TL'ye yükselen satışları ise geçen yıla oranla 88% artış gösterdi.