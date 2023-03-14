Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togg satış fiyatı, model ismi ve teknik özellikleri belli oldu. Peki, TOGG menzili ne kadar 2023? TOGG T10X Uzun- Standart menzil arasındaki fark nedir? TOGG otomatik vites mi, manuel mi? İşte detaylar...
UZUN MENZİL VE KISA MENZİL FİYATI BELLİ OLDU
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un satış fiyatı belli oldu. Togg T10X modeli 953 bin liradan başlayan fiyattan satışa çıkacak. Uzun menzilli modelin fiyatı ise 1 milyon 215 bin lira olarak belirlendi.
TOGG KAÇ DAKİKADA ŞARJ OLUYOR?
TOGG bir elektrikli araç olduğu için pil kapasitesi ve şarj dolum süresi oldukça kritik bir öneme sahip. Gücünü lityum iyon pillerden alan yerli otomobil TOGG tek şarj ile batarya kapasitesine göre 300 km ve 500 km menzile sahip iki farklı güç paketi sunuyor. Aracın bataryalarının 30 dakikadan kısa sürede %80 şarj edilebilmesi planlanıyor. Araçta yer alacak rejeneratif fren sistemi ile yavaşlamalarda motorların dinamo gibi çalışması ve pili tekrar şarj ederek menzili %20'ye kadar uzatması öngörülüyor.
TOGG ÖZELLİKLERİ
Aracın arkadan itişli 200 HP ve dört tekerden çekişli 400 HP olmak üzere iki farklı motor gücünde üretilmesi planlanmaktadır. Son hızı 180 km/sa olacak aracın 400 HP versiyonunda 0-100 km/sa hızlanması 4,8 saniye, 200 HP versiyonunda ise 7,6 saniyedir. Aracın 4G/5G internet bağlantısı ile fabrikadan güncellemeleri otomatik olarak alabilmesi, arıza durumunda araca uzaktan müdahale edilebilmesi planlanmaktadır. Aracın 3. seviye otonom sürüş özelliklerine sahip olacağı açıklanmıştır.