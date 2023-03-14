HAREM ALTIN fiyatları | 15 Mart 2023 gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Altın satılmalı mı? Yeniden alım fırsatı...

ALTIN ALINMALI MI SATILMALI MI?

Gram altında yaşanan düşüşlere dikkat çeken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın alacakları uyardı. Gram altında beklediği yeni seviyeyi açıklayan Memiş, "Geçen hafta ons nedenli geriledi. Ekranlarda bin 100 lira seviyesi görüldü. Görüldü ancak kimseye aldırmadılar! Serbest piyasalarda bin 128 lira seviyesinden geçen haftayı tamamlayan gram altın, ucuz değil bedava. Kime göre? Yıllık pozisyon alabilen, hayal kurmayanlara. Yıllık bazda bin 450 lira seviyesi kırıldıktan sonra hedefim bin 550 lira. Dolar ve ons tarafında beklediğim sert ataklar yılın ikinci yarısına tekabül ediyor. Bu hafta bin 128-bin 148 lira aralığını takip edeceğim." ifadelerini kullandı.