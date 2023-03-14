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    • Ekonomi
    • 14.03.2023 23:59
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    • 14.03.2023 23:59
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    HAREM ALTIN fiyatları | 15 Mart 2023 gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Altın satılmalı mı? Yeniden alım fırsatı...

    ABD'de Silikon Vadisi (SVB) ve Signature bankalarının iki gün arayla iflas etmesi sonrası altın fiyatları yükselişe geçti. Ons altın 1 buçuk ay sonra 1900 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Bu nedenle yatırımcılar güncel altın fiyatları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, harem altın ne kadar? Altın alınmalı mı, satılmalı mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Altın satılmalı mı? Yeniden alım fırsatı...

    Altın fiyatları ABD'li bankaların iflas açıklamaları ile birlikte son 1.5 ayın zirvesine tırmandı. İşte güncel canlı altın fiyatları...

    ALTIN (TL/GR)

    1.161,26

    1.161,47

    22 Ayar Bilezik

    1.071,98

    1.082,85

    Altın (ONS)

    1.903,44

    1.903,88

    Altın ($/kg)

    60.904,00

    60.910,00

        Altın (Euro/kg)

        65.355,00

        65.361,00

        Cumhuriyet Altını

        7.644,00

        7.716,00

        Yarım Altın

        3.834,00

        3.873,00

        Çeyrek Altın

        1.917,00

        1.936,00

        Reşat Altını

        7.676,47

        7.748,95

        Kulplu Reşat Altını

        7.678,69

        7.751,20

            22 Ayar Altın TL/Gr

            1.068,16

            1.137,06

            18 Ayar Altın TL/Gr

            847,72

            847,87

            14 Ayar Altın TL/Gr

            648,56

            779,73



            Tam Altın

            7.523,54

            7.672,89

            HAS ALTIN

            1.144,48

            1.150,45

            ALTIN ALINMALI MI SATILMALI MI?

            Gram altında yaşanan düşüşlere dikkat çeken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın alacakları uyardı. Gram altında beklediği yeni seviyeyi açıklayan Memiş, "Geçen hafta ons nedenli geriledi. Ekranlarda bin 100 lira seviyesi görüldü. Görüldü ancak kimseye aldırmadılar! Serbest piyasalarda bin 128 lira seviyesinden geçen haftayı tamamlayan gram altın, ucuz değil bedava. Kime göre? Yıllık pozisyon alabilen, hayal kurmayanlara. Yıllık bazda bin 450 lira seviyesi kırıldıktan sonra hedefim bin 550 lira. Dolar ve ons tarafında beklediğim sert ataklar yılın ikinci yarısına tekabül ediyor. Bu hafta bin 128-bin 148 lira aralığını takip edeceğim." ifadelerini kullandı.

                ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

                "Dolar endeksinin (dxy) 105 seviyesinin üzerine çıkması, geçen hafta baskılanmaya neden oldu. Bin 810 dolar destek seviyesine gerilediğini gördük. Bu hafta tepki alımlarıyla bin 850 dolar seviyesine kadar yükselmesini bekliyorum. Ons, bu hafta toparlanma sürecinde olabilir. Düşüşlerin kalıcı olmayacağını düşünüyorum. Yıl içerisinde 2 bin dolar seviyesinin üzerini beklemeye devam ediyorum."
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                Haberler Ekonomi HAREM ALTIN fiyatları | 15 Mart 2023 gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Altın satılmalı mı? Yeniden alım fırsatı...
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