Eksun Gıda ne zaman halka arz olacak? HALKA ARZ TAKVİMİ | Eksun Gıda eşit mi oransal mı, kaç lot verir?

Eksun Gıda 2'si Tekirdağ'da 1'i Konya'da olmak üzere 3 fabrikada üretim yapıyor. Yaklaşık 96 bin metrekare açık ve kapalı alana sahip olan Eksun Gıda, yıllık 600.000 ton buğday kırma kapasitesi, organize dağıtım ağı ve yaklaşık 42.000 ton buğday depolama kapasitesiyle ülkemizin lider un üreticisidir.
EKSUN GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN?
Halka arz tarihinde talep toplayacak olan şirket, tüm bu süreçlerin ardından borsada işlem görmeye başlayacak. Borsada işlem görmeye başlamadan önce her zaman olduğu gibi özel bir tören düzenlenecek ve gong çalacak.
Eksun Gıda halka arz tarihi 15, 16, 17 Mart 2023 olarak açıklandı.
EKSUN HALKA HİSSE KODU NE?
Eksun Gıda hisse kodu #EKSUN olarak açıklandı.