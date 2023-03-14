160 KW kaç beygir? TOGG T10X SUV kaç beygir? Kaç km hız yapıyor, motor gücü ne kadar? İşte 2023 standart ve uzun menzil özellikleri!

TOGG ÖZELLİKLERİ NELER?

Rengi ile dikkat çeken TOGG, menekşe ve çivit mavisinin karışımına çalan metalik gri renkte tasarlandı.

Logo ise Doğu ve Batı kültürlerinin birlikteliğini simgeliyor.

300 km ve 500 km menzile sahip iki farklı güç paketi yer alacak.

30 dakikadan kısa sürede %80 şarj edilebilmesi planlanmaktadır.

İki farklı motor gücüne sahiptir.

Arıza durumunda uzaktan müdahale mümkün olacak.

Aracın 3. seviye otonom sürüş özelliklerine sahip.

200 beygirlik ve 400 beygirlik iki versiyon sunan C-SUV modelinde arkadan itişli, dört tekerlekten çekişli, iki motorlu ve tek motorlu olacak şekilde farklı opsiyonlar mevcut. Pil paketleri de içeriğine göre değişecek olan araç, iki farklı menzil seçeneği (300-500 km) ile sessiz, keyifli ve sıfır emisyonla temiz bir sürüş sunacak.