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    • Ekonomi
    • 14.03.2023 14:53
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    • 14.03.2023 15:32
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    160 KW kaç beygir? TOGG T10X SUV kaç beygir? Kaç km hız yapıyor, motor gücü ne kadar? İşte 2023 standart ve uzun menzil özellikleri!

    Yerli otomobil Togg'un satışa çıkarılması merakla bekleniyor. Bu kapsamda vatandaşlar TOGG'un özellikleri hakkında aramalara başladı. Mart ayı içinde satışa çıkması beklenen TOGG T10X modelinin fiyatları hakkında da araştırmalar sürüyor. Peki, 160 KW kaç beygir? TOGG T10X SUV kaç beygir? Kaç km hız yapıyor, motor gücü ne kadar? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    160 KW kaç beygir? TOGG T10X SUV kaç beygir?

    TOGG fiyat listesi açıklandı. Ardından özellikleri hakkında aramalar hız kazandı. Peki, 160 KW kaç beygir? TOGG T10X SUV kaç beygir? Kaç km hız yapıyor, motor gücü ne kadar? İşte 2023 model model özellikleri!

    Yerli otomobil TOGG fiyatı belli oldu! İşte ön sipariş tarihleri...

    FİYATLAR BELLİ OLDU!

    Togg T10X'in fiyatları şöyle oluştu:

    📌V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL
    📌V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL
    📌V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL

    TOGG ÖZELLİKLERİ NELER?

    Rengi ile dikkat çeken TOGG, menekşe ve çivit mavisinin karışımına çalan metalik gri renkte tasarlandı.

    Logo ise Doğu ve Batı kültürlerinin birlikteliğini simgeliyor.

    300 km ve 500 km menzile sahip iki farklı güç paketi yer alacak.

    30 dakikadan kısa sürede %80 şarj edilebilmesi planlanmaktadır.

    Togg T10X fiyatı belli oldu! İşte Togg C Segment SUV ön sipariş tarihleri...

    İki farklı motor gücüne sahiptir.

    Arıza durumunda uzaktan müdahale mümkün olacak.

    Aracın 3. seviye otonom sürüş özelliklerine sahip.

    200 beygirlik ve 400 beygirlik iki versiyon sunan C-SUV modelinde arkadan itişli, dört tekerlekten çekişli, iki motorlu ve tek motorlu olacak şekilde farklı opsiyonlar mevcut. Pil paketleri de içeriğine göre değişecek olan araç, iki farklı menzil seçeneği (300-500 km) ile sessiz, keyifli ve sıfır emisyonla temiz bir sürüş sunacak.

        İKİ YENİ TOGG VERSİYONUNUN TASARIMI DA GÖSTERİLDİ

        Togg'un seri üretim bandından inen ilk ürünü elektrikli C-SUV modeli, Avrupa normlarında teknik yeterlilik testlerinin tamamlanmasının ardından 2023'ün ilk çeyreğinde yola çıkacak.

        Ardından yine C segmentindeki sedan ve C-X Coupe modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.

        TOGG C-SEDAN VE TOGG X COUPE NE ZAMAN ÇIKACAK?

        Togg, C-Sedan ve C-X Coupé modellerinin üstündeki perdeyi açtı. Bugünkü fabrika açılışında C sedan ve X Coupe versiyonun tasarımı ilk kez gösterildi. Togg C-Sedan, 2025 ilk yarısında, C-X Coupe versiyonu ise 2026'da yola çıkacak.

        TOGG RENKLERİ 2023 LİSTESİ

        Togg'dan yapılan açıklamaya göre, "Bir otomobilden fazlası" için yola çıkan Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV'da "Türkiye'nin Renkleri"ni kullanıcılarıyla buluşturacak.

        Türkiye'nin akıllı otomobili Togg; "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan "Türkiye'nin Renkleri" ile yollarda olacak.
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        Haberler Ekonomi 160 KW kaç beygir? TOGG T10X SUV kaç beygir? Kaç km hız yapıyor, motor gücü ne kadar? İşte 2023 standart ve uzun menzil özellikleri!
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